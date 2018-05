Er sucht nach dem perfekten Sprung: Der Toggenburger Skispringer Simon Ammann fliegt weiter

ENTSCHEID ⋅ Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann bleibt dem Skispringen treu. Der Toggenburger setzt seine Karriere nach langer Bedenkzeit fort.

Suche nach dem perfekten Flug

Simon Ammanns möglicher Rücktritt war nicht erst im Verlauf des vergangenen Winters ein Thema. Doch der Toggenburger will davon weiterhin nichts wissen. Er wird auch im nächsten Winter mit von der Partie sein.Nach einer durchzogenen Saison, sowohl mit Schwierigkeiten als auch mit Erfolgen wie dem Podestplatz am Kulm oder seinen stark verbesserten Landungen, hat sich Simon Ammann lange Zeit gelassen mit dem Entscheid, seine Karriere fortzusetzen. "Ich verspüre immer noch grosse Motivation und Freude, um hart an den Details zu arbeiten", lässt sich Ammann in einer Mitteilung auf der Website des Schweizerischen Skiverbandes Swiss Ski zitieren. Das vergangene Jahr habe ihm gezeigt, wie es möglich sei, auch mit 36 Jahren noch auf einem körperlichen Toplevel Wettkämpfe zu bestreiten.Der Wunsch sei nach wie vor sehr gross, den perfekten Flug zu finden, so Simon Ammann weiter. Er wolle auch in der kommenden Saison seinen jüngeren Kollegen zeigen, dass mit ihm zu rechnen sei. (red./sda)