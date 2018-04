Sie musste darüber schlafen

TENNIS ⋅ Sieben Jahre nach ihrem letzten Einsatz kehrt Patty Schnyder für die Spiele gegen Rumänien ins Schweizer Fed-Cup-Team zurück. Auch für die 39-jährige Baselbieterin kam das Aufgebot überraschend.

In der Not besann sich Heinz Günthardt auf eine der jahrelang zuverlässigsten Schweizer Spielerinnen. «Das Aufgebot kam auch für mich überraschend», sagt die Baselbieterin. Ihre Attribute: 39 Jahre alt, Mutter der dreieinhalbjährigen Kim Ayla, bis vor kurzem Fed-Cup-Expertin für das Schweizer Fernsehen und mit 50 Siegen Schweizer Rekordspielerin im Teamwettbewerb.

Dass Schnyder 20 Jahre nach ihrem Fed-Cup-Höhepunkt, dem Final mit Martina Hingis gegen Spanien, vom Teamcaptain noch einmal als Spielerin aufgeboten wurde, verblüffte sie selber: «Das ist schon speziell. Ich fragte mich, ob ich noch dahin gehöre, und musste zwei Nächte drüber schlafen bis zur Zusage.»

Letztlich fiel ihr der positive Entscheid aber leicht. «Ich hatte immer eine super Zeit im Fed-Cup.» Speziell ist auch die Konstellation mit der zwei Jahre jüngeren einstigen Teamkollegin Hingis als Coach. «Wir haben so viel zusammen erlebt auf dem Platz. Vor allem der Final mit dem knapp verlorenen entscheidenden Doppel bleibt in Erinnerung, aber auch der Halbfinal im gleichen Jahr gegen Frankreich in Sitten.» Angeregte Gespräche führt sie mit Hingis auch heute. «Es ist cool, mit ihr zu plaudern. Ich schätze ihre Meinung sehr.» Als Nummer 149 der Weltrangliste ist Schnyder gegen Rumänien auf dem Papier die Schweizer Nummer vier.

«Eigentlich gehört die Bühne den Jungen»

Gestern nominierte Günthardt Schnyder für das abschliessende Doppel an der Seite von Jil Teichmann, wobei Änderungen für die Sonntagsspiele vorbehalten sind. Schnyders Trumpf, die Erfahrung, könnte im ausverkauften Hexenkessel von Cluj, welcher Platz für 8000 Zuschauer bietet, noch gefragt sein. Trotz Aufgebot sieht sich Schnyder nicht mehr als Konstante im Fed-Cup. «Eigentlich gehört die Bühne den Jungen. Ich hoffe und wünsche ihnen, dass sie künftig von Verletzungen verschont bleiben», sagt die ehemalige Weltnummer sieben. Und fügt an: «Aber wenn Bedarf ist, stehe ich zur Verfügung.»

Gegen die Leaderin der Weltrangliste

Rumänien ist stark, die Verletzungssorgen im Schweizer Team sind gross und die Spielerinnen ausser Form. Die Ostschweizerin Belinda Bencic fällt mit einer Fussverletzung aus, Timea Bacsinszky hat erneut Schmerzen in ihrem operierten Handgelenk, Viktorija Golubic sucht noch die Form vergangener Tage und Stefanie Vögele benötigt nach intensiven Wochen eine Pause.

Dafür meldet sich Bacsinszky nach einmonatiger Pause zurück. Heute wird sie die Schlüsselpartie, das zweite Einzel gegen Irina-Camelia Begu bestreiten, morgen ist sie für die Partie gegen die Weltranglistenerste Simona Halep vorgesehen. Im Direktvergleich steht es zwischen Rumänien und der Schweiz 3:3, wobei die Schweiz die vergangenen beiden Begegnungen 2010 und 2007 für sich entschied. (sda)