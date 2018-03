RAD ⋅ Die Tour de Suisse macht 2019 Halt im Sarganserland. Flumserberg wird Zielort sein. Die Etappe am folgenden Tag wird in Unterterzen am Walensee gestartet.

In Flumserberg gastiert die Tour de Suisse zum sechsten Mal. Vor fünf Jahren war die Landesrundfahrt in der Skistation zu Ende gegangen. (sda)