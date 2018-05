Elia Viviani von Sam Bennett geschlagen

GIRO D'ITALIA ⋅ Im Spurt des Feldes gewinnt der Ire Sam Bennett die 7. Etappe des Giro d'Italia. Auf der Zielgeraden in Praia a Mare in Kalabrien verweist Bennett den Italiener Elia Viviani auf Platz 2.

Es war in der ersten Etappe auf dem Festland alles angerichtet für den dritten Tagessieg von Elia Viviani. Zum Giro-Auftakt in Israel hatte der Italiener zwei Etappen im Spurt für sich entschieden, doch diesmal fand er einen Bezwinger.

Der 27-jährige Sam Bennett, der in Belgien geborene Ire aus der deutschen Mannschaft Bora-Hansgrohe, hatte am Hinterrad von Viviani gelauert und konnte sich auf den letzten Metern noch vorbeischieben. Bennett feierte den ersten Sieg in einer grossen Rundfahrt. In Israel hatte er zweimal Platz 3 belegt.

In der Gesamtwertung änderte sich an der Spitze nichts. Der Brite Simon Yates behauptete sich als Leader, mit 16 Sekunden Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin.

Am Wochenende werden die Fahrer in der Schlussphase wieder kleine Gänge einlegen müssen. Am Samstag geht die Etappe mit der Steigung nach Montevergine di Mercogliano zu Ende, und am Sonntag folgt mit dem Aufstieg nach Gran Sasso d'Italia erneut ein hartes Finale. (sda)