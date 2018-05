Bohli gestürzt und im Spital

RAD ⋅ Pech für den Schweizer Radprofi Tom Bohli: Der 24-jährige Ostschweizer stürzt auf der 2. Etappe der Tour de Yorkshire schwer.

Er musste ins Spital übergeführt werden, wie sein Team BMC-Racing mitteilt.

Teamarzt Daniele Zaccaria konnte aber nach ersten Untersuchungen Entwarnung geben. Er habe sich keine Brüche zugezogen, aber mehrere Quetschungen und Prellungen an den Armen und im unteren Rückenbereich. Bohli werde die Nacht zur Beobachtung im Spital bleiben und möglicherweise am Samstag in die Schweiz zurückfliegen können. Wie lange Bohli pausieren muss, steht noch nicht fest. (sda)