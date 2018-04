Aegerter in Argentinien in den Top 10

MOTORRAD ⋅ Dominique Aegerter kann sich im Grand Prix von Argentinien deutlich verbessern. Der von Position 11 gestartete Oberaargauer klassiert sich im zweiten Moto2-Saisonrennen im 8. Rang.

Auf die Spitze büsste Aegerter auf dem Circuit in Termas de Rio Hondo gut 13 Sekunden ein. Zum Saisonauftakt in Katar hatte er mit mehr als einer halben Minute nur den 15. Platz belegt. Und in den Testfahrten im Februar und März war der KTM-Fahrer, dessen Team für diese Saison erst sehr spät zustande kam, gar mit grosser Regelmässigkeit ausserhalb der Top 20 gelegen.

Der Sieg in Argentinien ging an den Italiener Mattia Pasini, der sich mit 0,850 Sekunden Vorsprung vor seinem Kalex-Markenkollegen Xavi Vierge aus Spanien durchsetzte. Dritter wurde der Portugiese Miguel Oliveira. (sda)