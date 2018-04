Mirena Küng tritt zurück

SKISPORT ⋅ Die Appenzeller Skirennfahrerin Mirena Küng tritt vom aktiven Skirennsport zurück. Sie war in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt worden.

"Rücktritt vom aktiven Skirennsport": Diesen Titel trägt eine persönliche Stellungnahme, welche Mirena Küng am Montagabend auf ihrer Website sowie auf Instagram veröffentlicht hat. Darin macht die 29-Jährige bekannt, dass sie ihre Karriere beenden wird."Schweren Herzens habe ich mich entschieden, vom aktiven Skirennsport zurückzutreten", schreibt die Appenzellerin. Sie sei dankbar, dass sie ihren Kindsheitstraum, Skirennfahrerin zu werden, während vier Jahre habe realisieren dürfen. Ins A-Team der Schweiz aufgenommen worden war sie im Frühjahr 2012. Als grössten Erfolg nennt sie in ihrer Stellungnahme den 14. Rang in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch 2013. Die Tiefs hätten sie gestärkt für ihren weiteren Lebensweg, schreibt sie weiter.Mirena Küng war in ihrer Karriere von vielerlei Verletzungssorgen geplagt worden. So erlitt sie beispielsweise nach einer doppelten Beinfraktur einen Armbruch. Noch im vergangenen Herbst hatte sie nicht ans Aufhören gedacht: "Es liegen zwar Steine im Weg. Aber mich braucht man deswegen nicht aufzupäppeln", sagte sie damals. (dwa)