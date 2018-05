Kuzmanovics kleiner Final - der FC St.Gallen steht gegen Luzern unter Zugzwang

INTERIMSTRAINER ⋅ Boro Kuzmanovic ist bestrebt, dem FC St. Gallen schon in der Übergangszeit ein mutigeres Gesicht zu geben. Punkte sammelte er damit bisher nicht. Heute gegen Luzern muss das anders sein.

Ralf Streule

Es ist eine Übergangsphase beim FC St. Gallen. Ein Intermezzo zwischen vor- und nachher, mit einem Hauptdarsteller, der bald Nebendarsteller sein wird. Als Interimstrainer muss Boro Kuzmanovic einerseits erhalten, was den FC St. Gallen unter Giorgio Contini zuletzt auf die vorderen Tabellenplätze gebracht hat. Andererseits soll er aus der Mannschaft jene Tugenden herauskitzeln, die von der Vereinsführung seit dem Winter gefordert wurden. Damit der neue Cheftrainer im Sommer fliegend übernehmen kann. Ein Cheftrainer, dessen Namen offenbar auch Kuzmanovic noch nicht kennt.

Das alles tönt nicht einfach. Mit dem Spiel gegen Luzern von heute Abend steht für Kuzmanovic aber die bisher wohl kniffligste Aufgabe seit seinem Amtsantritt an. Ein Sieg ist Pflicht (siehe Kasten). Kuzmanovic spricht von einem «kleinen Final».



Mut auf Kosten der defensiven Stabilität?

Was das Rechnerische angeht, spricht bisher wenig für Kuzmanovic, aus zwei Spielen gab es zwei Niederlagen. Die Leistung der Mannschaft im Heimspiel gegen Basel am Sonntag war aber lange Zeit überzeugend. Und es gibt Anzeichen, dass sich Kuzmanovic jene Tugenden, welche sich die Führung wünscht, ebenfalls auf die Fahne geschrieben hat. Den Gemeinschaftssinn zum Beispiel. «Alle stehen in der Clubführung zusammen, das spürt auch die Mannschaft.» Oder: «Mit dem Spiel gegen Basel bin ich sehr zufrieden. Wir können das als Gruppe aber weiter verbessern.» So sprach Kuzmanovic an der gestrigen Medienkonferenz, wie als Beweis, dass er die gemeinsame Idee mitträgt. Dazu wird er als guter Motivator gelobt. Die gute Rückkehr von Innenverteidiger Yrondu Musavu-King soll damit zu tun haben.

Auf Mut und Spielfreude, eine andere gewünschte Tugend, setzte er, indem er Yannis Tafer wieder aufstellte und ihm Freiheiten im Mittelfeld gab. «Er spielt lebendig, ist schwer greifbar, bewegt sich zwischen den Linien», sagt Kuzmanovic. Dafür ist Tafer in der Arbeit nach hinten manchmal nicht gleich konsequent wie andere – unter Contini war dies ein No-Go. Setzt Kuzmanovic auf Attraktivität auf Kosten der defensiven Stabilität? Auch Tranquillo Barnettas Einsatz als Aussenverteidiger könnte darauf hindeuten: Der spielstarke St. Galler setzte offensiv Akzente und wurde dafür vom Trainer gelobt – hatte defensiv aber Mühe, die Räume eng zu machen. Kuzmanovic will aber auch nicht anrennen um jeden Preis: Vielmehr müsse das Team lernen, in guten Phasen auch mal den Rhythmus zu brechen, um sich nicht selbst zu überfordern. Powerfussball ja, aber dosiert. Es gibt viele Ansätze, viele Ideen. Das Einzige aber, was heute Abend zählt, sind die Punkte.



