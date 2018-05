Köln feiert den Abstieg

KULTVEREIN ⋅ Meistens herrscht bei Clubs, die gerade abgestiegen sind, Katzenjammer. Beim 1. FC Köln ist mal wieder alles anders. Nach dem besiegelten Verdikt überraschen die Anhänger mit ihrer Reaktion.

Der Kölner als solcher ist bekannt für sein optimistisches Wesen. Deshalb lautet einer seiner Leitsätze auch: Et hätt noch emmer joot jejange. Übersetzt: Es ist bisher noch immer gut gegangen. Eine Aussage, die sich empirisch natürlich nicht stützen lässt. Schon gar nicht, wenn es um den grössten Fussballverein der Stadt geht, den 1. FC Köln. Dieser ist seit 1998 schon satte sechsmal aus der Bundesliga abgestiegen, das vorerst letzte Mal am vergangenen Samstag nach einem 2:3 in Freiburg. Aber da der 1. FC Köln eine Art Drama-Queen des deutschen Fussballs ist, liess er sich selbstverständlich auch dafür eine passende Dramaturgie einfallen. 0:2 hinten gelegen, nach einer famosen Aufholjagd ausgeglichen, kurz vor Schluss die Riesenchance zum Sieg versemmelt – und in der dritten Minute der Nachspielzeit den K.o. kassiert.

Wenn man nachkommenden Generationen in 50 Jahren erklären will, warum der «FC» 2018 abgestiegen ist, werden sie einfach eine Aufzeichnung dieses Spiels zeigen. Und sie werden ganz gelassen auf ein weiteres kölsches Naturgesetz verweisen: Et es wie et es – es ist, wie es ist.

Kölns Anhänger beklatschen die Absteiger

Von solchen schnöden Dingen wie einem Gang in die zweite Liga lassen sich die Kölner ihre Stimmung schon lange nicht mehr kaputt machen. Wer die Reaktionen der Fans am Samstag in Freiburg sah, hätte leicht auf die Idee kommen können, dass so ein Abstieg eine äusserst fröhliche Angelegenheit sei. Die Spieler wurden von den Anhängern mit Ovationen überschüttet, es gab minutenlange Gesangseinlagen. «Das ist kaum in Worte zu fassen», sagte ein sichtlich gerührter Goalie Timo Horn, «so etwas gibt es in Fussball-Deutschland nur noch selten.»

Eine Stimmung, die durchaus ansteckend zu sein scheint. Das Motto dieser Tage lautet jedenfalls: Der FC steigt ab – und alle wollen dabei sein. Jonas Hector beispielsweise wird nach Lage der Dinge bei der WM im Sommer als Linksverteidiger für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Und nach allem, was man so hört, hatte er zuletzt die Wahl, ob er nach München oder Dortmund wechseln wolle. Der 27-Jährige entschied sich für den 1. FC Köln und damit für die zweite Liga. Er habe dem Verein eine Menge zu verdanken, ein Wechsel würde sich einfach nicht richtig anfühlen.

Paderborn, Heidenheim und Regensburg

Zuvor hatte Teamkollege Marco Höger Ähnliches verlauten lassen. Und auch Horn, einer der besten Torhüter des Landes, will es sich nicht nehmen lassen, mit dem FC nach Paderborn, Heidenheim und Regensburg zu fahren. Er versprach nach dem Abstieg umgehend: «Wir werden wieder kommen.» Warum sie vorerst überhaupt weg sind – das haben die meisten noch nicht so wirklich verstanden. Die Kölner Boulevardzeitung «Express» schrieb: «Noch nie war ein Abstieg so unnötig.» Und Vize-Präsident Toni Schumacher erklärte: «Dieser Abstieg ist ein Unfall.» Zu dem kam es allerdings nur, weil die Verantwortlichen viel zu spät auf die Bremse gestiegen sind. Vor allem ihr langes Festhalten an Trainer Peter Stöger sorgte bei vielen Beobachtern für Kopfschütteln. Der Österreicher hatte den Club in der Vorsaison zwar völlig überraschend in die Europa League geführt – in dieser Saison aber auch schnurstracks in den Tabellenkeller – mit drei Punkte aus 14 Spielen. Interimscoach Stefan Ruthenbeck stabilisierte die Mannschaft zwar, aber die Hypothek des schlechten Starts war zu gewaltig. Nun soll mit dem neuen Trainer Markus Anfang, der aktuell Holstein Kiel betreut, die Rückkehr in das gelobte Fussball-Land gelingen. Die Kölner sehen es mit der ihnen eigenen Gelassenheit: Et kütt wie et kütt. Es kommt, wie es kommt.