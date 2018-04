29 Jahre ohne Heimsieg: Thurgauer Schwinger wollen Durststrecke beenden

SCHWINGENFEST LENGWIL ⋅ Seit 29 Jahren warten die Thurgauer auf einen Heimsieg an ihrem Kantonalfest. Morgen in Lengwil stehen die Chancen gut, dass die Durststrecke endet. Dafür sprechen das aufstrebende Team sowie die Abwesenheit des Vorjahressiegers.

Ives Bruggmann

Fast 29 Jahre ist es her, seit ein Thurgauer letztmals das eigene Kantonalschwingfest gewann. Am 7. Mai 1989 gelang dem damals 22-jährigen Bruno Straub der Überraschungssieg, weil der Schlussgang gestellt endete. Für ihn war es der grösste sportliche Erfolg seiner Karriere. Auch heute noch wird der in Hefenhofen wohnhafte Straub auf seinen Triumph angesprochen. Vor allem, weil seit bald drei Jahrzehnten kein Thurgauer mehr reüssiert hat. Natürlich sei es für ihn eine Ehre, der letzte Thurgauer zu sein, dem dies gelang, so Straub. «Ich würde mich aber freuen, wenn es bald wieder einen Heimsieg gäbe.»

Der heute 51-jährige Straub wird morgen in Lengwil vor Ort sein. Er blieb dem Schwingen bis heute verbunden. «Ich werde dem Sieger gerne gratulieren», sagt Straub, der auf einen Thurgauer Gewinner tippt. «Wir waren in den vergangenen 20 Jahren noch nie so stark wie jetzt.» Als Thurgauer könne man stolz auf diese Mannschaft sein, denn in den Clubs habe man sich den aktuellen Status hart erarbeitet. Innerhalb des Nordostschweizer Teilverbands gilt das Thurgauer Team mittlerweile als stärkstes. Von den neun Eidgenossen, die morgen in Lengwil antreten, stellt der Kanton Thurgau mit fünf mehr als die Hälfte. Auf Papier war ein Heimsieg zuletzt selten so wahrscheinlich wie in diesem Jahr. Zudem sind die Bündner – und somit mit Armon Orlik auch der Sieger der vergangenen beiden Austragungen – in diesem Jahr nicht dabei. Des Weiteren fehlen die starken St. Galler Daniel Bösch und Arnold Forrer.

Gigers Fragezeichen nach der Schulterverletzung

Auch der Technische Leiter der Thurgauer gibt sich zuversichtlich: «Dieses Jahr gibt es einen Heimsieg», sagt Manuel Strupler, fügt aber hinzu: «Das habe ich im vergangenen Jahr auch schon gesagt.» Damals verhinderte Orlik mit dem Sieg gegen Domenic Schneider im Schlussgang einen Thurgauer Erfolg.

Seine Schützlinge hätten im Winter intensiv trainiert. Samuel Giger habe nach der Operation an seiner Schulter den Anschluss wieder geschafft. «Nach so einer Verletzung muss man aber abwarten, wie es im ersten Ernstkampf aussieht», gibt sich Strupler vorsichtig. Dennoch gilt Giger bei seiner dritten Teilnahme am Thurgauer Kantonalen als Topfavorit. Aber auch Domenic und Mario Schneider sowie Tobias Krähenbühl ist einiges zuzutrauen. Dazu hat der Gastgeberkanton die beiden Routiniers Beni Notz und den unverwüstlichen, bald 44-jährigen Stefan Burkhalter in der Hinterhand. Dem Homburger bietet sich in Lengwil die Möglichkeit, den Thurgauer Kranzrekord Otto Brändlis zu egalisieren. Es wäre sein 102. Eichenlaub.

Für die Thurgauer zählt nach so vielen Jahren ohne Heimtriumph aber nur der Tagessieg. «Natürlich ist das unter den Schwingern ein Thema», sagt Strupler. Seine Athleten hätten jedoch den Ehrgeiz, auch als Mannschaft diesen Sieg anzustreben. Die Bedingungen für erfolgshungrige Schwinger sind im Thurgau vorhanden. In den vergangenen Jahren sei bei den Jungschwingern hervorragende Arbeit geleistet worden. Zudem profitieren die Thurgauer sowohl von kantonalen als auch von Teilverbandszusammenzügen.

Brisanter Auftakt

Im ersten Gang trifft Samuel Giger auf den Glarner Roger Rychen, Tobias Krähenbühl bekommt es mit dem Appenzeller Michael Bless zu tun. Schon früh bietet sich den Einheimischen die Möglichkeit, die Gäste zurückzubinden. Das Ziel lautet: Nach 29 Jahren soll die Thurgauer Durststrecke zu Ende sein.