Seferovic: "Ein Rücktritt aus der Nati war für mich kein Thema"

FUSSBALL ⋅ Haris Seferovic spielt bei Benfica Lissabon selten, im Nationalteam ist er in der Sturmspitze dennoch gesetzt. Vor dem morgigen Spiel gegen Panama spricht der 26-Jährige über seine delikate Situation.

Interview: Raphael Gutzwiller

Haris Seferovic, 2018 haben Sie bei Benfica Lissabon erst 14 Minuten gespielt. Haben Sie Angst, Ihren Platz im WM-Team zu verlieren?

Nein, Angst habe ich deshalb nicht. Ich denke, der Nationaltrainer weiss, was er an mir hat. Die Situation im Klub ist nicht einfach, und ich versuche, sie zu ändern.

Und doch scheint Ihre Situation mit derjenigen von Gökhan Inler vergleichbar zu sein. Dieser spielte 2016 bei Leicester nicht mehr und flog für die EM aus dem Kader. Könnte das auch passieren?

Natürlich kann das jedem Spieler passieren. Wenn ich nicht mehr im Aufgebot stünde, dann müsste ich das akzeptieren. Daran denke ich aber nicht. Ich will zu mehr Spielpraxis kommen.

Bei Benfica spielen Sie seit einem Systemwechsel fast gar nicht mehr, und ihr Konkurrent Jonas hat in 27 Spielen 31 Tore erzielt. Woher nehmen Sie Ihre Hoffnung auf mehr Einsatzzeit?

Ich gebe einfach weiterhin in ­jedem Training mein Bestes. Ich fühle mich körperlich und im Kopf sehr fit. Das versuche ich dem Trainer täglich zu zeigen.

Sie haben erst im letzten Sommer von Frankfurt zu Benfica gewechselt. War das ein Fehler?

Nein, sicher nicht. Ich habe bereits vor einiger Zeit gesagt, dass ich den Wechsel keine Sekunde bereut habe. Daran hat sich nichts geändert. Ich spiele bei einem Topklub. Dort braucht es eine gewisse Qualität, um überhaupt im Kader zu stehen. Ich hatte das Pech, dass das System umgestellt wurde, und wenn der Konkurrent über 30 Tore schiesst, ist auch klar, dass man ihn nicht aus der Stammelf nimmt.

Sie sagen, Benfica sei ein Topklub. In der Champions League sah es aber nicht danach aus.

Das stimmt. Wir sind schwach in die Champions League gestartet, und wie wir in Basel gespielt haben, war schlecht. Es war ein Tag, an dem uns gar nichts gelungen ist, bei Basel funktionierte alles und der FCB gewann 5:0. Danach war es für uns gelaufen. Doch wir haben eine grosse Qualität.

In Portugal spielen die zweiten Mannschaften der Topvereine in der zweiten Liga. Wäre es eine Option, dort Spielpraxis zu sammeln?

Nein, sicher nicht. Ich bin Teil der ersten Mannschaft, und werde versuchen, dort zu meinen Einsätzen zu gelangen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sie bei einem Club gut starten und in der Folge nur noch wenig spielen. Ähnlich war es bereits bei San Sebastian und Frankfurt. Machen Sie sich darüber Gedanken?

Nein, ich denke nicht, dass das etwas bringt. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, wird die Situation nur noch schlimmer. Ich habe aus den negativen Erfahrungen bei den anderen Vereinen gelernt. Das Einzige, was ich tun kann, ist weiter an mir zu arbeiten.

Im Nationalteam setzt Trainer Vladimir Petkovic in der Sturmspitze nach wie vor auf Sie. Wie gut tut dieses Vertrauen des Trainers?

Das Vertrauen des Trainers ist immer wichtig. Natürlich ist es schön, dass Petkovic auch jetzt auf mich setzt, obwohl ich im Verein wenig spiele.

Doch auch in der Nationalmannschaft war es nicht immer leicht. Im Barragespiel gegen Nordirland in Basel haben Sie einige Chancen vergeben, und Sie wurden von den eigenen Fans ausgepfiffen. Wie sehr hat Sie das verletzt?

Darüber will ich nicht sprechen, dieses Thema ist für mich erledigt.

Haben Sie sich Gedanken über einen Rücktritt gemacht?

Nein, ein Rücktritt aus der Nationalmannschaft war für mich kein Thema.

Am Dienstag gegen Panama spielen Sie erstmals wieder in der Schweiz. Erwarten Sie eine Reaktion der Fans, zumal das Spiel in Luzern stattfindet und sie aus Sursee stammen?

Das erwarte ich nicht. Die Fans kommen ins Stadion, um das Spiel zu sehen. Und mein Ziel ist es, eine gute Leistung mit dem Team abzuliefern und zu gewinnen. Alles andere ist nicht ­wichtig.

Sie zählten 2009 zu den U17-Weltmeistern und waren bei der letzten WM 2014 in Brasilien mit dabei. Was erwarten Sie von der Weltmeisterschaft in Russland?

Wir haben das Ziel, in die Achtelfinals zu kommen, müssen aber einfach Spiel für Spiel nehmen. Im Startspiel gegen Brasilien sind wir Aussenseiter. Aber im Fussball ist immer alles möglich.