Herisauer SRF-Sportmoderator Paddy Kälin leitet Sportacademy in Winterthur

SPORT-NACHWUCHS ⋅ SRF-Sportmoderator Paddy Kälin ist seit Mitte März Leiter der Sportacademy in Winterthur. Die Sportacademy will Sportvereine in der Entwicklung und Förderung ihrer Talente unterstützen.

Zur Sportacademy gehören zwölf Sportvereine aus der Region Winterthur, darunter der Fussballclub, der Eishockeyverein und die Handballer von Pfadi, wie es in der Mitteilung der Sportacademy heisst. Ziel sei eine ganzheitliche sportliche Entwicklung. Für dieses Vorhaben wurde der 42-jährige Paddy Kälin als Academyleiter engagiert. Der Herisauer ist ausgebildeter ETH-Sportlehrer und bringt ein breites Sportwissen mit. Er sei zudem mit der Sportregion Winterthur auch als Vereinstrainer verbunden, heisst es in der Mitteilung, welche Kälin am Mittwochabend über Twitter verbreitet hat.



Die Academy sieht sich als Bindeglied zwischen Vereinen und der Kunst- und Sportschule SBW Talentcampus, welche in Winterthur ab August 2018 ihren Betrieb aufnimmt. Auch die Academy will im August ihren Betrieb mit den ersten Angeboten aufnehmen.



"Wir - die Academy und ihre Mitgliedervereine - können die Zukunft aktiv gestalten. Die Ausgangslage ist aufgrund der tollen Infrastruktur ideal. Jetzt gilt es daraus das Beste für den Nachwuchssport herauszuholen", wird Kälin zitiert. Seinen Job als Sportmoderator beim SRF behält der zweifache Familienvater. (pd/maw)