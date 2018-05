Heimstark gegen auswärtsstark

SCHLUSSSPURT ⋅ Der FC Wil ist in dieser Saison in der Fremde noch unbesiegt. In den verbleibenden knapp zwei Wochen bis Saisonende wird dies dreifach auf die Probe gestellt – heute ab 20 Uhr beim Tabellenzweiten FC Vaduz.

Simon Dudle

Wäre doch bloss die Hinrunde nicht gewesen. Das denken sich mit Wil und Vaduz jene Teams, die heute im Rheinpark aufeinandertreffen. Beide zählen nach einem miesen Herbst zu den positiven Erscheinungen des Jahres. Vaduz holte 2018 im Durchschnitt 2 Punkte pro Spiel, Wil 1,86 Zähler. Während die Liechtensteiner in diesem Jahr noch kein Heimspiel verloren haben, mussten die Wiler in der Rückrunde auswärts noch nie als Verlierer vom Feld. «Es ist richtig, dass wir in diesem Jahr auch auswärts unsere Leistungen erbringen. Für uns macht es aber keinen Unterschied, ob wir zu Hause oder auswärts antreten», sagt Wils Trainer Konrad Fünfstück. Resultiert im Fürstentum ein Wiler Sieg, wäre es der erste gegen Vaduz in dieser Saison.

Diese Stärke in der Fremde wird aber in den letzten drei Auswärtsspielen bis Saisonende noch auf die Probe bestellt. Vier Tage nach dem Spiel in Vaduz gastiert Wil beim heimstarken Aarau, zum Saisonabschluss bei Aufsteiger Neuenburg Xamax.

Nachwuchsspieler soll «intensiv gefördert» werden

Ein weiteres Talent aus dem Wiler Nachwuchs ist auf dem Sprung in die Profimannschaft. Nachdem sich in dieser Saison mit Kenzo Schällibaum und Fuad Rahimi bereits zwei Verteidiger in die erste Mannschaft gespielt haben und sich mit Nias Hefti ein Spieler aus dem Förderverbund Future Champs Ostschweiz auf Anhieb in der Stammformation etabliert hat, dürfte heute der 18-jährige Kosovare Ismajl Beka sein erstes Aufgebot bekommen. Er soll laut Fünfstück «intensiv gefördert» werden und hat in den vergangenen Jahren bereits einige Trainingseinheiten mit der Profimannschaft absolviert. Damit beweist der FC Wil, dass er sein Vorhaben, konsequent auf eigene junge Spieler setzen zu wollen, tatsächlich umsetzt.

