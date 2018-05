Eine Fussballfamilie durch und durch - die Gebrüder Hefti im Gespräch

FUSSBALLBRÜDER ⋅ Nach Silvan Hefti ist auch sein jüngerer Bruder Nias daran, im Profisport Fuss zu fassen. Er empfiehlt sich in Wil für einen Wechsel zu St. Gallen. Die beiden Goldacher hätten nichts dagegen, gemeinsam zu spielen. Streit hatten sie seit jeher nur beim Leiterlispiel.

Ralf Streule

Gegeneinander Fussball spielen? Das ­haben die Heftis als Kinder nur selten erlebt. «In der Goldacher Badi spielten wir immer ‹Heftis gegen den Rest›». Silvan und Nias hielten zusammen, und das ist bis heute so. Zumindest verstehen sich die beiden, das zeigt sich im Gespräch schnell. Und schon zuvor ist das zu spüren, als die beiden auf dem Weg zum Fototermin kurz anhalten und gegenseitig lachend den Halt der Frisuren überprüfen. Gegeneinander Fussball spielen werden die beiden wohl auch in naher Zukunft nicht. Vielleicht aber bald miteinander? Beim FC St. Gallen?

Silvan ist 20-jährig, Nias 18. Als der Ältere vor knapp drei Jahren den Schritt von der U18 in die erste Mannschaft des FC St. Gallen machte und dort als Aussen- und Innenverteidiger schnell überzeugte, spielte Nias in der U16. Nur vom Hörensagen wusste man damals, dass es da einen jüngeren Bruder gibt, einen Linksfüsser, einen linken Aussenverteidiger mit Vorwärtsdrang, der vielleicht noch talentierter sei als Silvan. Im vergangenen Winter wechselte Nias von der U21 zum FC Wil, wo er in der Challenge League Stammspieler wurde. Und wo er von Beobachtern als Mitgrund für die starke Wiler Rückrunde genannt wird. Technisch stark sei er – und höchstens etwas unkonstant, wie es aber für einen 18-Jährigen normal sei.

Technisch versiert gegen körperlich robust

Ist der Jüngere wirklich talentierter? Silvan sagt: «Was das Technische angeht, ist das wohl so. Sein linker Fuss ist überragend.» Nias: «Dafür bin ich beeindruckt von Silvans Zweikampfstärke.» Die körperlichen Vorteile liegen beim ­Älteren: 1,84 zu 1,74 Meter steht es da. Nicht alleine das entscheidet, das wissen die beiden.

Die Fussballbegeisterung wurde den Heftis in die Wiege gelegt. Hier ein sportlicher Vater, der in Wittenbach selber Fussball spielte. Da eine sportliche Mutter, die – wie man hört – ebenfalls das Zeug zur Fussballerin gehabt hätte, wenn Frauenfussball vor 30 Jahren schon populär gewesen wäre. Die Sportbegeisterung hat auch die kleine Schwester der Heftis erfasst: die 14-jährige Simea, die in Biel die Sportschule für Nachwuchsfussballerinnen besucht und als grosses Talent gilt. – Die Heftis, zum Fussball verdonnert? «Würde man fast denken», sagt Silvan Hefti und schmunzelt. Aber so sei es nicht gewesen. Mit Bedacht gefördert, ja, aber nicht mehr. Viel eher sei es die unbändige Lust der beiden gewesen, dem Ball nachzurennen. Auf dem Sportplatz in der Kellen in Tübach unter anderem, in unmittelbarer Nähe von Heftis Zuhause. Oder eben in der Badi.

Dass sich die beiden nahestehen, ist auch spürbar, wenn sie über die Frage sinnieren, was sie am anderen stört. Oder wenn sie von Streit und Emotionen beim Leiterlispiel in Kinderjahren reden. «Du konntest besser verlieren», sagt Nias. – «Wirklich?» Die beiden erklären, dass sie in fussballerischen und auch anderen Angelegenheiten gegenseitig erste Ansprechperson seien. Und dass sie nach Möglichkeit auch die Spiele des Bruders verfolgten. Der Jüngere spricht von seiner Nervosität, als er seinen Bruder in Basel zum ersten Mal hatte für St. Gallen auflaufen sehen. «Ich bewunderte Silvans Gelassenheit», sagt Nias. Der Ältere hingegen, der eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hat, lobt Nias’ «grösseren schulischen Eifer». Der Jüngere ist daran, die Matura im Fernstudium zu absolvieren.

Wil oder St. Gallen? Nias Hefti hat die Wahl

Die Hefti-Brüder sind so etwas wie Prototypen für das Ostschweizer Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz, beide auf ihre besondere Art. Silvan war lange das einzige wirkliche Aushängeschild, das immer wieder stellvertretend für den Erfolg von FCO herhalten musste – was sich mit der Entwicklung von Jasper van der Werff, Silvan Gönitzer oder Cédric Gasser etwas entspannt hat. Nias ist insofern Pionier, als dass er von der U21 zum FC Wil wechselte und dort regelmässig eingesetzt wird. Wil als Übergangsclub zwischen Nachwuchs und Super League: ein lange erwünschtes Modell, das aber erst mit der Hüppi-Ära jetzt langsam greife, sagt Maurice Weber, Präsident des FC Wil. Er lobt Nias Hefti in den höchsten Tönen, «ein Vorbild-Nachwuchsspieler, was die Einstellung betrifft, den Leistungswillen, die Bescheidenheit».

Gleichzeitig plädiert Weber schon mal prophylaktisch dafür, dass Hefti eine weitere Saison in Wil bleibe. «Für seine Entwicklung wäre das sicher das Beste.» St. Gallens Sportchef Alain Sutter macht aber keinen Hehl daraus, dass Nias auch in St. Gallen willkommen wäre im Sommer. Für Hefti dürfte sich die Frage stellen, ob er auf der linken Seite neben Andreas Wittwer und Silvan Gönitzer überhaupt Einsatzchancen hätte. Oder ob er eine weitere Saison auf Spielpraxis in Wil setzen will. Hefti gibt sich zurückhaltend auf diese Frage. Ja, er wäre wohl bereit für einen weiteren Schritt, sagt er dann, zu dieser Aussage von Silvan motiviert. Eilig habe er es aber nicht. Noch ist also nichts entschieden.

Ähnlich zurückhaltend äussert sich Silvan Hefti, wenn es um seine Zukunft geht. Sein Aufstieg war rasant, bald wurde er als weltweit wertvollster rechter Aussenverteidiger in seinem Jahrgang gehandelt. Die vorherige St. Galler Führung, so hiess es, stand vor einem Jahr kurz davor, Hefti zu verscherbeln, an ­einen Drittanbieter, der Hefti weitervermittelt hätte. «Davon weiss ich nichts», sagt Hefti mit Nachdruck. «Ich bekomme nicht alles mit, will das auch nicht, damit ich mich auf den Fussball konzentrieren kann.» Sein Berater informiere ihn beizeiten. Heftis Vertrag läuft bis 2020. Gemäss Sutter ist derzeit kein ­Angebot hängig. Ohnehin waren Heftis Karten vor einem Jahr wohl etwas besser, zuletzt schien er zu stagnieren. «In den vergangenen Spielen, ja.» Aber grundsätzlich sehe er das nicht so, sagt Hefti. Das Ausland wird sein Ziel bleiben. Sutter sagt: «Für einen Spieler wie Silvan ist es klar, dass der FC St. Gallen nicht die letzte Station bleiben wird.»

Für alle ein gutes Wort übrig

Silvan Hefti gehört trotz seiner 20 Jahre schon zu den Teamstützen, erlebte die Trainer Joe Zinnbauer und Giorgio Contini und nun Boro Kuzmanovic, den er aus der Juniorenzeit kennt. Wer ist sein Lieblingstrainer? Hefti lacht. «Jeder hatte seine Stärken.» Bei Zinnbauer sei es die akribische Spielvorbereitung gewesen. Bei Contini die taktische Schlauheit. Bei Kuzmanovic das Gefühl für Teamgeist und Gruppendynamik. Für alle hat er ein gutes Wort übrig. Hat Hefti nie über Trainer gewettert zu Hause? Über Chefs? Über Mitspieler? «Nein», sagt Nias. «Das ist nicht seine Art.» Und wenn etwas aus diesem Gespräch hängen bleibt, dann dies: Die Heftis gehen ihren Weg, ohne sich Gedanken zu äusseren Einflüssen und dem Umfeld zu machen. «Bringt nichts», sagen beide.

So bleibt die Frage, ob und wann die beiden zusammen auf dem Feld stehen werden. In St. Gallen? Dereinst im Nationalteam? Beide spielen regelmässig in Nachwuchs-Auswahlen. – Doch mit solchen Gedanken beschäftigen sich die Heftis nicht. Wie gesagt: «Bringt nichts.»