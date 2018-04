Hatz in der erwarteten Hitze

MARATHON ⋅ Queen Elizabeth II. schickt Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele und Mo Farah auf die Jagd nach dem Weltrekord beim London-Marathon. Der Kampf der Giganten könnte heiss werden – im wahrsten Sinne des Wortes.

Der königliche Rahmen für die Hatz nach dem Weltrekord ist bereitet. Erstmals schickt Queen Elizabeth II. die Läufer um die Topstars Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele und Mo Farah heute in den London-Marathon, Ihre Majestät startet um 10 Uhr Ortszeit vor dem Schloss Windsor den Kampf der Giganten. Auch wenn das Spektakel an der Themse wohl zu einer Hitzeschlacht wird – Olympiasieger Kipchoge will sich endlich seinen Traum erfüllen. «Alle reden über das Wetter, aber wir müssen alle unter den gleichen Bedingungen laufen», sagte Kipchoge: «Die Anhänger werden ein wirklich schönes Rennen sehen.» Trotz der angekündigten Temperaturen von über 20 Grad Celsius – es könnte sogar der heisseste London-Marathon der Geschichte werden.

Kipchoge ist der bestimmende Mann im Marathon in den vergangenen Jahren, seit September 2013 hat der 33-Jährige kein Rennen mehr über die klassischen 42,195 Kilometer verloren. Schon lange sehnt er sich danach, die 2:02:57 Stunden seines Landmannes Dennis Kimetto (Berlin 2014) zu knacken. «Eines Tages würde ich gerne den Weltrekord laufen», sagte Kipchoge, der schon 2015 und 2016 in London gewann und vor zwei Jahren den Weltrekord nur um acht Sekunden verfehlte. Neben der Siegprämie von 55 000 US-Dollar würde er für eine neue Bestzeit 125 000 Dollar extra kassieren – hinzu käme noch die 100 000-Dollar-Prämie für eine Zeit von unter 2:05 Stunden.

«Ich habe den Weltrekord in mir»

«Ich weiss, dass ich den Weltrekord in mir habe, also müssen wir abwarten und sehen, was passiert», sagte Kipchoge, der vor knapp einem Jahr auf der Formel-1-Rennstrecke im italienischen Monza mit 2:00:25 Stunden die beste jemals gemessene Marathon-Zeit gelaufen war – allerdings unter Laborbedingungen.

Es ist ein erlesenes Feld, das die Macher des London-Marathons zusammengestellt haben: Vier Läufer haben eine Bestzeit von unter 2:04 Stunden. Neben Kipchoge brach auch Kenenisa Bekele (2:03:03) diese Schallmauer, auf der Bahn sammelte er zudem drei Olympiasiege. Zuletzt war der Berlin-Sieger von 2016 ausser Form, doch die Probleme scheint der Äthiopier gelöst zu haben. «Ich bin verletzungsfrei», sagte Bekele. Ebenfalls am Start ist Vorjahressieger Daniel Wanjiru aus Kenia, der schnelle Guye Adola (2:03:46/Äthiopien) – und natürlich Lokalmatador Mo Farah. Grossbritanniens Laufheld konzentriert sich nach seinem Abschied aus dem Stadion jetzt ganz auf die Strasse.

«Es ist ein tolles Gefühl, nicht den gleichen Druck wie auf der Bahn zu haben», sagte der 35-Jährige, der sich von seinem umstrittenen Trainer Alberto Salazar getrennt hat und wieder in London lebt: «Wenn die Jungs Weltrekordtempo anschlagen, werde ich mitgehen. Warum nicht?» Allerdings ist er mit seiner Bestzeit von 2:08:21 Stunden nur Aussenseiter.

Wie Kipchoge will vermutlich auch Mary Keitany bei den Frauen einen Weltrekordversuch starten. Zu schlagen sind die seit 2003 unerreichten 2:15:25 von Paula Radcliffe. (sid)