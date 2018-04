Trainerwahl: Welche Wette ist der FC St.Gallen bereit einzugehen?

Boro Kuzmanovic will in seinem ersten Spiel als Interimstrainer des FC St. Gallen eine selbstbewusste Mannschaft sehen. Das Spiel in Lugano von heute, 16 Uhr, sei «eine machbare Aufgabe», ­erklärte er am Freitag an der Medienkonferenz. Es sei ihm wichtig gewesen, in den ersten Trainingstagen den Spielern immer wieder bewusst zu machen, welche grosse Qualität in der Mannschaft ­stecke. Welche konkreten Änderungen er gegenüber den Aufstellungen unter Giorgio Contini vornehmen will, liess er hingegen offen. Assistiert wird Kuzmanovic bis zum Saisonende von Marco Hämmerli, dem FCO-Nachwuchstrainer und ehemaligen FC-St. Gallen-Spieler. Verletzt fehlen werden weiter Tranquillo Barnetta, Philippe Koch und Karim Haggui. Auf der anderen Seite steht ein FC Lugano, der sich zuletzt unter dem jungen spanischen Trainer Guillermo Abascal gefangen hat. Nach einer Niederlagenserie unter Trainer Pierluigi Tami kann der 29-Jährige nach drei Spielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage vorweisen. (rst) Hinweis Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker auf www.ostschweiz-am-sonntag.ch.

