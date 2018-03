Nikola Portner eliminiert Barcelona

HANDBALL ⋅ Der Schweizer Handball-Nationalgoalie Nikola Portner verblüfft mit Montpellier in der Champions League der Männer mit dem Weiterkommen in den Achtelfinals gegen den Champions-League-Krösus Barcelona.

Montpellier verlor im Rückspiel dank neun Paraden von Portner bloss mit 28:30 bei den Katalanen. Dadurch reichte den Südfranzosen das Polster vom 28:25 aus dem Hinspiel zum Weiterkommen aus.

Montpellier kämpft damit in den Viertelfinals gegen Flensburg-Handewitt um den Einzug in die Final Four in Köln. (sda)