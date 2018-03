Am Sieg nur geschnuppert

UMKÄMPFT ⋅ St.Otmar verliert das erste Playoff-Viertelfinalspiel bei Pfadi Winterthur 25:28 (10:13). Lange ist die Partie ausgeglichen, doch der Favorit agiert in den entscheidenden Momenten cleverer.

Ives Bruggmann

Wetzels kurze Pause

In der 53. Minute passierte das, was Favorit Pfadi Winterthur eigentlich vermeiden wollte: Aussenseiter St.Otmar glich die Partie zum 22:22 aus. Die Schlussphase musste über Sieg oder Niederlage entscheiden.Beim Stand von 23:23 zeigte sich dann die Abgezocktheit des Cupsiegers aus Winterthur. Spielmacher Kevin Jud behielt im Abschluss die Nerven und erzielte das 24:23. Severin Kaiser verpasste daraufhin den Ausgleich, in dem er mittels Penalty an Arunas Vaskevicius scheiterte. Marvin Lier auf der anderen Seite liess sich keine Nervosität anmerken und erzielte – ebenfalls per Penalty – das vorentscheidende 25:23. Joël Bräm beseitigte mit dem 26:23 noch die letzten Zweifel am Winterthurer Sieg.Dass die St. Galler überhaupt nochmals den Anschluss schafften, lag einerseits an der Mentalität der Aussenseiter, andererseits sündigte Pfadi zwischenzeitlich im Abschluss. Gleich nach der Pause hatte St.Otmar durch Igor Milovic eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert. Winterthur nutzte diese mit zwei Treffern aus und zog bis auf fünf Tore zum 15:10 davon. Kurze Zeit später hiess es 17:12, was das Heimteam sich wohl in Sicherheit wähnen liess. St.Otmar jedoch steckte nicht auf und zeigte sich in dieser Phase von seiner besten Seite. Dominik Jurilj, Tobias Wetzel und Max Höning erzielten in kurzer Zeit drei Treffer, während Goalie Jonas Kindler Parade an Parade reihte.Auf Seiten der St.Galler überzeugte der tschechische Spielmacher Ondrej Zdrahala mit 10 Treffern aus 13 Versuchen. Trotz ihrer unkonventionellen 3-2-1-Deckung hatten die Winterthurer den EM-Torschützenkönig über die gesamte Spielzeit nie im Griff.Ebenfalls zu den Besten gehörte Kreisläufer Wetzel, der aufgrund der Verletzung Benjamin Geissers ein Mammutprogramm zu absolvieren hatte. Die einzigen zwei Minuten, in denen er nicht auf dem Feld stand, waren jene seiner Zeitstrafe. «Ich war schon froh, um das eine oder andere Time-out», sagte Wetzel, der mit einer Wurfquote von 100 Prozent aufwartete.Am Ende stand jedoch die Niederlage und somit die Enttäuschung. Dennoch nehmen die St. Galler Positives aus dem Spiel mit. «Wir haben das gespielt, was wir wollten», so Wetzel. «Wir gingen nicht davon aus, dass wir hoch gewinnen.» Am Ende seien es jeweils einzelne Aktionen gewesen, die den Ausschlag gaben. «Wir haben in der ersten Halbzeit ein paar Möglichkeiten liegen gelassen», sagt Wetzel. Zudem seien sieben Strafen eindeutig zu viel.Auch Trainer Vedran Banic zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, haderte jedoch mit der Schlussphase. «Wir sind selber schuld.» Sein Team nehme dennoch das Gute mit in das nächste Spiel am Mittwoch. «Das Playoff ist etwas Besonderes. Wir wissen jetzt, was zu tun ist», sagt Banic.