Giger in Lengwil nach drei Gängen auf Kurs

SCHWINGEN ⋅ Am Thurgauer Kantonalschwingfest in Lengwil ist der einheimische Topfavorit Samuel Giger mit drei Siegen gestartet. Die weiteren Favoriten lauern mit zwei gewonnenen Gängen.

Der erste Heimsieg seit 29 Jahren ist heute das erklärte Ziel der Thurgauer Schwinger. Nach dem Vormittag am kantonalen Kranzfest in Lengwil sind sie auf Kurs. Samuel Giger, der grösste Trumpf des gastgebenden Kantons, führt die Rangliste nach drei Gängen und ebenso vielen Siegen an. Zum Auftakt bezwang der 20-Jährige aus Ottoberg den Glarner Eidgenossen Roger Rychen mit der Maximalnote zehn. Vor der Mittagspause folgten ungefährdete Erfolge gegen den Zürcher Roman Schnurrenberger und den Appenzeller Dominik Schmid. Die im vergangenen Herbst operierte Schulter schien den 1,93 m grossen und 115 kg schweren Favoriten nicht zu hemmen. Im Gegenteil. Giger hinterliess einen starken Eindruck.Die weiteren Favoriten hatten allesamt ihren ersten Gang gestellt. Der Appenzeller Eidgenosse Michael Bless schaffte danach mit zwei Maximalnoten den Vormarsch auf Rang fünf, genauso wie der 43-jährige Thurgauer Eidgenosse Stefan Burkhalter. Knapp dahinter folgen die restlichen Anwärter auf den Tagessieg, darunter auch die drei weiteren Eidgenossen aus dem Kanton Thurgau: Tobias Krähenbühl, Beni Notz und Domenic Schneider. (ibr)