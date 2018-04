YB vier Wochen ohne Sow

SUPER LEAGUE ⋅ Die Young Boys müssen während rund vier Wochen auf Djibril Sow verzichten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler fällt mit einer Verletzung im linken Oberschenkel aus.

Sow zog sich die Verletzung am Sonntag beim 4:2-Sieg in St. Gallen zu; er wurde in der 58. Minute durch Leonardo Bertone ersetzt.

Sow gehört seit seinem Wechsel im letzten Sommer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Stammpersonal von YB-Coach Adi Hütter. Der Schweizer U21-Internationale bestritt mit den Bernern in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor. (sda)