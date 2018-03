CHALLENGE LEAGUE ⋅ Neuchâtel Xamax tut einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg in die Super League. Die Neuenburger siegen in der 25. Runde der Challenge League auswärts gegen den Tabellenletzten Wohlen 3:0.

Seit dem Beginn der Rückrunde haben sich bei den Neuenburgern in sechs Partien Siege und Niederlagen abgewechselt - dies dreimal. Mit dem Erfolg bei Wohlen, das sich am Ende der Saison aus der Challenge League zurückziehen wird, konnte der designierte Aufsteiger diesen Rhythmus brechen und - wie schon die meiste Zeit im Herbst - wieder Sieg an Sieg fügen.

Xamax hatte schon in der ersten Halbzeit ausreichend Chancen für eine klare Führung. Kurz vor der Pause verpasste der routinierte Goalgetter Raphaël Nuzzolo die Latte. Die Entscheidung war damit nur aufgeschoben. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte Charles-André Doudin mit einer Tor-Doublette innerhalb von vier Minuten für klare Verhältnisse. Nuzzolo holte kurz vor Schluss mit dem 3:0 nach, was er kurz vor der Pause knapp verpasst hatte: sein 21. Meisterschaftstor der Saison.

Rapperswil-Jona eilt weiter von Sieg zu Sieg. Das 3:1 vom Samstag gegen Chiasso war der fünfte Erfolg in Serie. Die letzte Niederlage des Neulings war das 1:2 daheim gegen Vaduz am 11. Februar.

Früh in der zweiten Halbzeit wurde der Chiassese Samuel Delli Carri beim Stand von 1:1 innerhalb einer Minute zweimal verwarnt. Die Rapperswiler nutzten die Überzahl zu zwei weiteren Toren, erzielt von Denis Simani (64.) und Valon Fazliu (82.).

Rapperswil-Jona - Chiasso 3:1 (1:0). - 610 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 25. Turkes 1:0. 48. Josipovic (Foulpenalty) 1:1. 64. Simani 2:1. 82. Fazliu 3:1. - Bemerkungen. 64. Lattenschuss Fazliu (Rapperswil-Jona). 51. Gelb-rote Karte gegen Delli Carri (Chiasso).

Wohlen - Neuchâtel Xamax 0:3 (0:0). - 310 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Tore: 68. Doudin 0:1. 71. Doudin 0:2. 89. Nuzzolo 0:3. - Bemerkungen: 41. Lattenschuss Nuzzolo (Neuchâtel Xamax).

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 25/61 (58:26). 2. Servette 23/44 (39:20). 3. Schaffhausen 24/39 (42:34). 4. Rapperswil-Jona 24/39 (35:28). 5. Vaduz 24/37 (33:31). 6. Aarau 25/27 (32:41). 7. Wil 24/25 (23:32). 8. Chiasso 25/24 (27:38). 9. Winterthur 24/20 (28:37). 10. Wohlen 24/15 (29:59). (sda)