Wohlen kratzt an Negativrekord

CHALLENGE LEAGUE ⋅ Wohlen verliert auch sein zweitletztes Heimspiel in der Challenge League. Die Aargauer sind nun bereits seit 23 Spielen ohne Sieg.

Eine schlechtere Bilanz als Wohlen wies in der Challenge League einzig der FC Meyrin vor. Der Genfer Klub hatte 2005/06 sogar 24 Mal in Folge nicht gewonnen. Am Auffahrtstag hatte der FC Wohlen Servette beim 1:3 ausser dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Janko Pacar nach einer halben Stunde wenig entgegenzusetzen.

Rapperswil-Jona verabschiedete sich derweil aus dem Vierkampf um den 2. Platz hinter Aufsteiger Xamax. Beim 2:3 gegen Aarau bezogen die eigentlich heimstarken St. Galler nach einer miserablen ersten Halbzeit (0:2) die dritte Heimniederlage der Saison und blieben zum dritten Mal in Serie ohne Vollerfolg. Drei Runden vor Schluss liegt das zweitplatzierte Schaffhausen sieben Punkte vor dem Tabellenfünften Rapperswil-Jona.

Telegramme und Rangliste:

Rapperswil-Jona - Aarau 2:3 (0:2). - 1560 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 31. Frontino 0:1. 45. Hammerich 0:2. 77. Elmer (Handspenalty) 1:2. 93. Cani 1:3. 96. Zenuni 2:3. - Bemerkungen: 69. Lattenschuss Tasar (Aarau).

Wohlen - Servette 1:3 (1:2). - 350 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 10. Willie 0:1. 30. Pacar 1:1. 33. Stevanovic 1:2. 91. De Ceglie 1:3.

1. Neuchâtel Xamax FCS 33/76 (71:35). 2. Schaffhausen 33/57 (59:45). 3. Servette 33/56 (50:33). 4. Vaduz 33/55 (57:41). 5. Rapperswil-Jona 33/50 (49:44). 6. Aarau 33/40 (47:57). 7. Wil 33/38 (35:40). 8. Chiasso 33/33 (37:54). 9. Winterthur 33/29 (40:53). 10. Wohlen 33/18 (38:81). (sda)