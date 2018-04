WM ohne Oxlade-Chamberlain

ENGLAND ⋅ Englands Internationaler Alex Oxlade-Chamberlain vom FC Liverpool fällt für den Rest der Saison wegen einer Knieverletzung aus. Damit verpasst der Mittelfeldspieler erneut ein grosses Turnier.

Alex Oxlade-Chamberlain zog sich am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AS Roma (5:2) eine Bänderverletzung im Knie zu. Er musste das Spielfeld an der Anfield Road bereits nach 18 Minuten verlassen.

Aufgrund der Verletzung wird Oxlade-Chamberlain mit England auch die WM-Endrunde in Russland verpassen. Bereits vor zwei Jahren bedeutete eine Knieverletzung für ihn das Forfait für die EM in Frankreich. (sda)