Winterthurer Ausgleich in letzter Minute

CHALLENGE LEAGUE ⋅ Im Montagsspiel der Challenge League verpasst es Servette mit einem 1:1 in Winterthur, den Rückstand auf Leader Neuchâtel Xamax zu verringern. Dieser beträgt neu 16 Punkte.

Der neue Trainer Bojan Dimic, Nachfolger von Meho Kodro, kam damit weder daheim gegen das Schlusslicht Wohlen noch gegen die Zweitletzten Winterthur über ein 1:1 hinaus.

Die Tore vor 1800 Zuschauern auf der Schützenwiese erzielten zwei Joker: Zuerst war es der sieben Minuten zuvor eingewechselte Alexandre Alphonse, der die Gäste per Kopf mit seinem 4. Saisontor in Führung schoss (84.). Rijad Saliji, in der 70. Minute eingewechselt, gelang in der 90. Minute mit einem haltbaren Weitschuss der verdiente Ausgleich.

Das Team von Trainer Livio Bordoli hätte auch durchaus gewinnen können, wenn Duah (12.) und Sliskovic (30.) nicht den Pfosten, sondern ins Netz getroffen hätten. So blieb es Winterthur verwehrt, nach dem 1:0 gegen Vaduz erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie feiern zu können. Das gelang zuletzt im April 2017.

Winterthur -Servette 1:1 (0:0). - 1800 Zuschauer. - SR: Schärli. - Tore: 84. Alphonse 0:1. 90. Saliji 1:1. - Bemerkungen: 12. Pfostenschuss Duah. 30. Sliskovic (beide (Winterthur).

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 25/61 (58:26). 2. Servette 24/45 (40:21). 3. Vaduz 25/40 (35:31). 4. Rapperswil-Jona 24/39 (35:28). 5. Schaffhausen 25/39 (42:36). 6. Aarau 25/27 (32:41). 7. Wil 24/25 (23:32). 8. Chiasso 25/24 (27:38). 9. Winterthur 25/21 (29:38). 10. Wohlen 24/15 (29:59). (sda)