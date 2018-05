Weiterer Sieg für die AC Milan

ITALIEN ⋅ Die AC Milan legt im Meisterschafts-Finish zu. 4:1 besiegt das Team von Trainer Gennaro Gattuso Hellas und beendete Veronas Serie-A-Abenteuer nach knapp neun Monaten.

Die positive Entwicklung seit dem Comeback Gattusos in jener Stadt, in welcher er als Antreiber im Mittelfeld die grössten Erfolge seines Lebens feierte, ist frappant. Nach ein paar Anpassungsproblemen hat der 40-Jährige den Tritt gefunden. Noch ist die Differenz zu den Champions-League-Startplätzen gross, aber der Rückstand auf die AS Roma ist deutlich kleiner als im Vorjahr.

In den 22 Partien mit Gattuso in der Verantwortung gewannen die Rossoneri 40 Punkte und avancierten wieder zu einem seriösen Faktor in der Liga. Sein Stil, seine Emotionen, seine klare Ansage kommen im nervösen Umfeld der norditalienischen Metropole an. Die taktischen Inputs des zweifachen Meistercupsiegers und Ex-Weltmeisters haben Gewicht.

Ricardo Rodriguez beispielsweise, der seit dem letzten Sommer für das Serie-A-Schwergewicht verteidigt, ist beeindruckt von der Aura des ehemaligen Sittener Spielertrainers: "Er liebt den Fussball und zeigt das wie kaum ein anderer Coach, den ich während meiner Karriere hatte."

Gattuso sei immer "mit vollem Herzen dabei und sagt jedem die Wahrheit mitten ins Gesicht", so Rodriguez gegenüber der SDA. "Ein ehrlicher und korrekter Mensch. Das gefällt mir. Es ist schön, einen solchen Chef zu haben."

Kurztelegramm und Rangliste

Milan - Hellas Verona 4:1 (2:0). - 49'644 Zuschauer. - Tore: 11. Calhanoglu 1:0. 32. Cutrone 2:0. 49. Abate 3:0. 85. Lee 3:1. 89. Borini 4:1. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Rangliste: 1. Juventus Turin 35/88 (81:22). 2. Napoli 35/84 (71:26). 3. AS Roma 35/70 (59:28). 4. Lazio Rom 35/70 (84:43). 5. Inter Mailand 35/66 (58:26). 6. AC Milan 36/60 (50:40). 7. Atalanta Bergamo 35/58 (55:36). 8. Sampdoria Genua 35/54 (55:54). 9. Fiorentina 35/54 (50:38). 10. Torino 35/47 (48:42). 11. Genoa 35/41 (30:37). 12. Bologna 35/39 (38:46). 13. Sassuolo 35/37 (26:57). 14. Udinese 35/34 (46:59). 15. Crotone 35/34 (36:60). 16. Cagliari 35/33 (31:60). 17. SPAL Ferrara 35/32 (33:56). 18. Chievo Verona 35/31 (31:57). 19. Hellas Verona 36/25 (29:75). 20. Benevento 35/18 (32:81). (sda)