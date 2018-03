UEFA lockert das Europacup-Reglement

UEFA ⋅ Die UEFA lockert das Reglement für Einsätze in der Champions und in der Europa League für in der Winterpause engagierte Spieler.

Die Klubs können nunmehr drei neue Spieler ohne Einschränkung für die beiden Wettbewerbe melden. Bisher konnte lediglich ein Spieler nachgemeldet werden. Ausserdem hat der europäische Verband die Anzahl der Spieler für die Kader der Finalisten in den beiden Konkurrenzen aufgestockt. Die Klubs können 23 anstatt der für die Runden zuvor üblichen 18 Akteure melden. Gleiches gilt für den UEFA-Supercup, in dem der Champions-League-Sieger auf den Gewinner der Europa League trifft. Das angepasste Reglement kommt ab der kommenden Saison zur Anwendung. (sda)