Udinese in Abstiegsgefahr

ITALIEN ⋅ Udinese verspielt gegen den Tabellenletzten Benevento (3:3) mit einem Gegentor in der Schlussminute am 35. Serie-A-Spieltag weitere Punkte.

Turbulenter hätte der Einstand von Igor Tudor bei Udinese Calcio nicht verlaufen können. Fünf Tage nach dem Amtsantritt des kroatischen Trainers erlitt das schlingernde Team aus dem Friaul einen nächsten Rückschlag. Nach einem späten Umschwung vom 1:2 zum 3:2 entglitt den Gästen beim Absteiger Benevento in der 90. Minute der Sieg.

Trotz über 33-minütiger Überzahl resultierte für die angezählte Squadra der beiden Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer und Valon Behrami nach elf Niederlagen in Folge nur ein Remis. Die Doppietta von Topskorer Kevin Lasagna innerhalb von 60 Sekunden verlor nach dem Schlusspunkt des französischen Ex-Internationalen Bacary Sagna an Wert - der bis zur Winterpause arbeitslose Finalist der letzten EM markierte in der 90. Minute mit seinem ersten Serie-A-Tor den Ausgleich.

Verteidiger Widmer, dem früh das 1:0 gelungen war, stand beim finalen Spiel ohne defensive Grenzen nicht mehr auf dem Rasen. Ihm und den Bianconeri Friuliani droht weiterhin ein unangenehmes Saisonende. Die Nervosität ist greifbar, die Marge zur Abstiegszone beträgt drei Runden vor Schluss nur drei Punkte.

Diametral anders präsentiert sich die Ausgangslage für Widmers SFV-Kollege Remo Freuler. Die Zürcher Stammkraft von Atalanta ist erneut auf europäischem Kurs. Bergamo zelebrierte gegen Genoa (3:1) den dritten Sieg in Serie und ist weiterhin vor Milan in den Top 6 klassiert; die Mailänder stoppten ihren Sinkflug nach sechs sieglosen Runden mit einem 2:1 in Bologna.

Kurztelegramme und Rangliste

Atalanta Bergamo - Genoa 3:1 (2:0). - 18'543 Zuschauer. - Tore: 16. Barrow 1:0. 22. Cristante 2:0. 74. Ilicic 3:0. 81. Veloso 3:1. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (verwarnt), ohne Haas (Ersatz).

Benevento - Udinese 3:3 (1:1). - 10'363 Zuschauer. - Tore: 13. Widmer 0:1. 23. Viola 1:1. 76. Coda (Handspenalty) 2:1. 78. Lasagna 2:2. 79. Lasagna 2:3. 90. Sagna 3:3. - Bemerkungen: Benevento mit Djimsiti, Udinese mit Widmer (bis 77.), Behrami (verwarnt). 57. Gelb-Rot gegen Cataldi (Benevento/Foul).

Bologna - Milan 1:2 (0:2). - 24'263 Zuschauer. - Tore: 34. Calhanoglu 0:1. 45. Bonaventura 0:2. 74. De Maio 1:2. - Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (verletzt), Milan mit Rodriguez.

Weitere Resultate: Crotone - Sassuolo 4:1. Hellas Verona - SPAL Ferrara 1:3. Sampdoria Genua - Cagliari 4:1. - Rangliste: 1. Juventus Turin 35/88 (81:22). 2. Napoli 34/84 (71:23). 3. AS Roma 35/70 (59:28). 4. Lazio Rom 34/67 (83:43). 5. Inter Mailand 35/66 (58:26). 6. Atalanta Bergamo 35/58 (55:36). 7. AC Milan 35/57 (46:39). 8. Sampdoria Genua 35/54 (55:54). 9. Fiorentina 34/51 (47:38). 10. Torino 34/47 (48:41). 11. Genoa 35/41 (30:37). 12. Bologna 35/39 (38:46). 13. Sassuolo 35/37 (26:57). 14. Udinese 35/34 (46:59). 15. Crotone 35/34 (36:60). 16. Cagliari 35/33 (31:60). 17. SPAL Ferrara 35/32 (33:56). 18. Chievo Verona 35/31 (31:57). 19. Hellas Verona 35/25 (28:71). 20. Benevento 35/18 (32:81). (sda)