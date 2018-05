Tuchel neuer Trainer von Paris Saint-Germain

FRANKREICH ⋅ Der Deutsche Thomas Tuchel ist ab kommender Saison Trainer von Paris Saint-Germain. Der 44-jährige Deutsche unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Tuchel trainierte in der deutschen Bundesliga Mainz und bis Sommer 2017 Dortmund. In der laufenden Saison war er ohne Anstellung. In Frankreichs Hauptstadt tritt er die Nachfolge des nicht mehr erwünschten Spaniers Unai Emery an.

Emery war zwei Saisons lang Trainer von Paris Saint-Germain und gewann dabei einmal die Meisterschaft sowie je zweimal den Cup und den Ligacup. In der Champions League scheiterte er mit dem hochdotierten Team zweimal im Achtelfinal. (sda)