"Das erste Tor ist schon gefallen": 20 Jahre Champions-League-Gau von Madrid

FUSSBALL ⋅ Der Torfall von Madrid ist 20 Jahre her, aber immer noch in aller Munde. Unvergessen sind die schier endlose Suche nach einem Ersatz-Tor im Estadio Santiago Bernabéu am 1. April 1998 und die kultigen Kommentare von Günther Jauch und Marcel Reif.

