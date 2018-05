St. Gallen als Austragungsort bestimmt

NATIONALTEAM ⋅ Das erste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft in der neu geschaffenen Nations League findet am 8. September in St. Gallen statt. Der Anpfiff gegen Island erfolgt um 18.00 Uhr.

Die Schweiz wird zwischen September und November in einer Dreigruppe mit Island und Belgien vier Spiele bestreiten (Hin- und Rückspiel gegen beide Gegner). Die vier Gruppensieger in der Liga A ermitteln dann in einem Final Four vom 5. bis 9. Juni 2019 den Gewinner der Nations League. (sda)