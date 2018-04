Sion weiter im Aufwind

LAUSANNE - SION 0:2 ⋅ Der Tabellenletzte Sion siegt im Strichduell in Lausanne dank einer Doublette von Carlitos 2:0 und kommt zum ersten Auswärtssieg seit dem 21. September.

Mit einem im Nachschuss verwandelten Foulpenalty (53.) und einem Kopfball nach einer schönen Flanke von Ermir Lenjani (81.) entschied Carlitos das Westschweizer Derby vor 8500 Zuschauern zugunsten der Gäste aus dem Wallis. Der Portugiese sorgte mit seinen Treffern dafür, dass Sion im Gegensatz zur Partie vom letzten Wochenende gegen Zürich (1:1) die erneut ungenügende Chancenauswertung nicht zum Verhängnis wurde.

Allein Pajtim Kasami, der U17-Weltmeister von 2009, hätte die Partie auf der Pontaise im Alleingang entscheiden können. Und der eingewechselte Stürmer Marco Schneuwly verpasste zweimal aus bester Position einen Treffer kläglich (65./87.). So mussten die Gäste doch bis kurz vor Schluss zittern, bis ihr vierter Auswärtssieg in dieser Saison unter Dach und Fach war.

Lausanne war klar schwächer, kam bei seinen wenigen Vorstössen aber jeweils gefährlich vor das Tor von Kevin Fickentscher. Joël Geissmanns Schlenzer verpasste das Ziel kurz vor der Pause nur knapp. Die beste Chance zum möglichen 1:1-Ausgleich vergab Innenverteidiger Nicolas Gétaz in der 71. Minute, als sein Schuss aus kurzer Distanz am Pfosten vorbeistrich.

So setzte es für Lausanne nach zuletzt fünf Punkten in drei Spielen wieder eine Niederlage ab, und der Vorsprung in der Tabelle auf Gegner Sion schmolz auf drei Punkte. Die Walliser verbleiben zwar weiterhin am Tabellenende, kommen unter Trainer Maurizio Jacobacci aber immer besser in Fahrt. Nach sieben Auswärtsniederlagen in Serie gewannen die Sittener erstmals nach mehr als einem halben Jahr auch wieder einmal auf fremdem Terrain.

Telegramm:

Lausanne-Sport - Sion 0:2 (0:0)

8500 Zuschauer. - SR San. - Tore: 53. Carlitos (Foulpenalty im Nachschuss verwertet) 0:1. 81. Carlitos (Flanke Lenjani) 0:2.

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Gétaz, Kololli; Tejeda (70. Zeqiri); Zarate, Margiotta (70. Zidane), Fransson, Geissmann (54. Schmid); Rapp.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart, Neitzke, Lenjani; Kouassi, Grgic (86. Uçan); Kasami, Cunha (76. Toma), Carlitos; Mboyo (58. Schneuwly).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Manière, Pasche, Dominguez (alle verletzt), Rochat und Maccoppi (beide gesperrt), Sion ohne Adryan, Kukeli, Mitrjuschkin, Ndoye, Pinga und Zock (alle verletzt). 77. Gelb-Rote Karte Monteiro (Foul). Verwarnungen: 7. Grgic (Foul). 38. Monteiro (Foul). 70. Cümart (Foul). 74. Loosli (Foul). (sda)