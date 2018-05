Schweizer feiern 3:0-Sieg gegen Israel

U17-FUSSBALL-EM ⋅ Das Schweizer U17-Nationalteam gewinnt an der EM-Endrunde in England nach der 0:2-Startniederlage gegen Italien im St. George's Park von Burton-upon-Trent gegen Israel mit 3:0.

Zweifacher Torschütze war Felix Mambimbi (10./38.) von den Berner Young Boys, das dritte Tor steuerte Basels Tician Tushi (47.) bei.

Nachdem sich am vergangenen Freitag im ersten Spiel Mittelfeldspieler Drilon Kastrati (Grasshoppers) an der Hand und Verteidiger Gianluca Romano (Young Boys) am Knie verletzt haben, stehen Trainer Stefan Marini nur noch 16 Feldspieler zur Verfügung. Gemäss Reglement dürfen nach Turnierbeginn keine Spieler nachnominiert werden.

Um sich noch Hoffnungen auf eine Viertelfinal-Qualifikation zu machen, darf die Schweiz am Donnerstagabend in Rotherham im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber England nicht verlieren. (sda)