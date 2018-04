Schweiz trifft im September auf England

NATIONALTEAM ⋅ Das Schweizer Nationalteam trifft am Dienstag, 11. September, in einem Testspiel auswärts auf England.

In einem weiteren Test spielt die Schweiz am Mittwoch, 14. November, zuhause gegen Katar. An diesen beiden Terminen hat die SFV-Auswahl in der neu geschaffenen Nations League spielfrei. Wo die beiden Spiele stattfinden, ist noch nicht bekannt.

Der Start in die Nations League erfolgt drei Tage vor der Partie in England mit dem Heimspiel gegen Island (8. September). (sda)