Schweden-Coach plant nicht mit Ibrahimovic

SCHWEDEN ⋅ Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson denkt nicht über ein mögliches Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bei der Fussball-WM in Russland nach.

"Zu mir hat er noch nicht gesagt, dass er spielen will", sagte Janne Andersson der "Bild am Sonntag". "Wenn er den Entscheid getroffen hat, kann er mich gerne anrufen und mit mir darüber reden." Er sei aber der Trainer und treffe die Entscheide: "Und aktuell habe ich anderes zu tun, als darüber nachzudenken, was wäre wenn..."

Ibrahimovic war nach der EM 2016 aus der schwedischen Nationalmannschaft zurückgetreten, befeuert aber seit Wochen mit diversen Aussagen die Spekulationen über eine Rückkehr für die WM. (sda/dpa)