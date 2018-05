Sainsbury und Juric im vorläufigen WM-Kader

AUSTRALIEN ⋅ Australien gibt ein 32 Spieler umfassendes vorläufiges WM-Aufgebot mit zwei Vertretern aus der Super League bekannt.

Der Luzerner Stürmer Tomi Juric und der GC-Verteidiger Trent Sainsbury befinden sich wie erwartet auf der ersten Kaderliste von Nationalcoach Bert van Marwijk. Das definitive, 23 Spieler umfassende WM-Aufgebot müssen die Mannschaften bis zum 4. Juni übermittelt haben.

Australien spielt bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe C gegen Frankreich, Peru und Dänemark. (sda)