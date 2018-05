Platzverweis Ziegler beim Sieg von Dallas

MAJOR SOCCER LEAGUE ⋅ Los Angeles Galaxy kassiert in der Major League Soccer die vierte Niederlage in Serie. In Dallas zieht das Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic mit 2:3 den Kürzeren.

Dabei befand sich Dallas im Finish in Unterzahl. Ausgerechnet der frühere Schweizer Internationale Reto Ziegler kassierte für ein Foul (73.) eine zweite Verwarnung und wurde beim Stande von 3:1 wurde vom Platz gestellt. Ibrahimovic ist derweil seit dem 14. April und dem letzten Sieg seines Teams (1:0 in Chicago) ohne Torerfolg. (sda)