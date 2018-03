Niederlande deklassieren Portugal

LÄNDERSPIELE ⋅ Die Niederlande geben unter ihrem neuen Bondscoach Ronald Koeman ein erstes, kräftiges Lebenszeichen. In einem Testspiel im Stade de Genève deklassieren sie Europameister Portugal mit 3:0.

Alle Tore fielen in der ersten Hälfte. Memphis Depay brachte die nicht für die WM qualifizierten Niederländer bereits in der 11. Minute in Führung, nach einer guten halben Stunde doppelte Ryan Babel per Kopf nach. Wenige Sekunden vor der Pause erzielte der neue Captain Virgil van Dijk, der im Winter für rund 100 Millionen Franken zu Liverpool gewechselt hatte, sein erstes Länderspieltor. Bei Koemans Debüt am Freitag gegen England hatten die Niederlande in Amsterdam 0:1 verloren.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wurde in der 68. Minute ausgewechselt, als sein Team nach einer Gelb-roten Karte gegen Cancelo bereits nur noch zu zehnt spielte.

Den China Cup in Nanning gewann Uruguay dank eines 1:0 im Final gegen Wales. Den einzigen Treffer erzielte der PSG-Star Edinson Cavani zu Beginn der zweiten Hälfte.

Telegramme:

Portugal - Niederlande 0:3 (0:3)

Genf. - SR Buquet (FRA). - Tore: 11. Depay 0:1. 32. Babel 0:2. 45. Van Dijk 0:3.

Portugal: Lopes; Cancelo, Fonte, Rolando (46. Neto), Rui; Bruno Fernandes (78. João Mario), Adrien Silva (46. Guedes), Manuel Fernandes, Gomes (46. André Silva); Quaresma (55. Martins), Ronaldo (68. Moutinho).

Niederlande: Cillessen; De Ligt (84. Fosu-Mensah), Van Dijk, Ake; Tete (78. Til), Vilhena (67. De Vrij); Wijnaldum (68. De Roon), Pröpper, Van de Beek; Babel (84. Berghuis), Depay (78. Kluivert).

Bemerkung: 61. Gelb-rote Karte gegen Cancelo (Foul).

China - Tschechien 1:4 (1:0). - Nanning. - Tore: 5. Fan 1:0. 58. Kalas 1:1. 59. Schick 1:2. 62. Krmencik 1:3. 78. Kaderabek 1:4. - Bemerkungen: Tschechien mit Suchy und Vaclik (bis 46./beide Basel).

Wales - Uruguay 0:1 (0:0). - Nanning. - Tor: 49. Cavani 0:1.

Albanien - Norwegen 0:1 (0:0). - Elbasan. - Tor: 71. Rosted 0:1. - Bemerkungen: Albanien mit Xhaka (Basel) und Lika (ab 65./Grasshoppers), Norwegen mit Elyounoussi (bis 94./Basel). (sda)