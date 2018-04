BRASILIEN ⋅ Brasiliens verletzter Superstar Neymar wird bei der WM in Russland "gut vorbereitet zurückkehren". Dies sagt Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar in einem Interview bei "GloboEsporte.com".

"Neymar trainiert sehr gut. Er erholt sich auf die bestmögliche Weise, im Rahmen des festgelegten Programms. Die Vorbereitung ist nicht beeinträchtigt", sagte der Mediziner. Lasmar hat den Stürmer von Paris Saint-Germain am 3. März am Mittelfussknochen operiert. Neymar absolviert derzeit sein Reha-Training in seinem Haus in Mangaratiba bei Rio de Janeiro.

"Der letzte Untersuch ist am 17. Mai. Dann werde ich besser sehen, wann ich wieder spielen kann", sagte Neymar neulich. Genau einen Monat nach dem finalen Check ist Brasilien in Rostow erster WM-Gegner der Schweiz. (sda/dpa)