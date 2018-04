Luzern bindet Cirkovic bis 2021 an sich

SUPER LEAGUE ⋅ Der FC Luzern verlängert die Zusammenarbeit mit dem derzeit verletzten Serben Lazar Cirkovic. Der neue Vertrag mit dem Innenverteidiger hat bis Ende Juni 2021 Gültigkeit.

Der 25-jährige Cirkovic, der im vergangenen Januar von Partizan Belgrad zum FC Luzern gestossen war, musste sich wegen eines am Samstag im Meisterschaftsspiel in Thun (0:1) erlittenen Innenbandrisses am linken Sprunggelenk einer Operation unterziehen. Er wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. (sda)