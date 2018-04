Liverpool bis Saisonende ohne Can

ENGLAND ⋅ Liverpool muss für den Rest der Saison auf Emre Can verzichten. Trainer Jürgen Klopp bestätigt das Out des deutschen Internationalen wegen Rückenproblemen in einem Interview mit TV-Sender "Sky".

Welche Auswirkung die Verletzung auf eine allfällige WM-Teilnahme hat, ist noch nicht absehbar. Can kam in dieser Saison in 37 Pflichtspielen (teils auch als Captain) zum Einsatz, ehe er vor vier Wochen beim 5:0 gegen Watford mit einer Rückenverletzung ausschied und seither nie mehr spielte. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldakteurs mit Liverpool läuft im Sommer aus, er dürfte den Verein verlassen. (sda)