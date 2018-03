Icardi-Show in Genua

ITALIEN ⋅ Mauro Icardi ist der grosse Mann beim 5:0-Sieg von Inter Mailand bei Sampdoria Genua in der 29. Runde der Serie A. Der Argentinier trifft viermal.

Innerhalb von gut 20 Minuten schoss Icardi die Treffer vom 2:0 zum 5:0, womit Inter zu einem ungefährdeten Sieg kam. Besonders sehenswert war das 3:0 in der 31. Minute, das der Inter-Captain mit dem Absatz erzielte. Beim 5:0 traf er mit einer Direktabnahme.

Für den argentinischen Stürmer waren es die Saisontore 19 bis 22, womit er in der Torschützenliste bis auf zwei Treffer zu Ciro Immobile aufschloss.

Zuletzt war Icardi ein solcher Exploit in der Serie A am 27. Januar 2013 gelungen - ebenfalls im Stadion Luigi Ferraris. Noch im Trikot von Sampdoria Genua erzielte der Stürmer damals beim 6:0 gegen Pescara ebenfalls vier Treffer. Im Sommer 2013 wechselte Icardi dann von Genua nach Mailand.

Dank dem Sieg stiess Inter wieder auf Platz 4, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, vor. Für Sampdoria rückte die Teilnahme in der Königsklasse nach der Kanterniederlage in weite Ferne. Vor Inter liegt die AS Roma. Der Champions-League-Viertelfinalist festigte seinen 3. Platz mit einem ungefährdeten 2:0 beim Abstiegskandidaten Crotone.

Milan baut Serie aus

Die AC Milan befindet sich in der Liga weiter im Aufwind. Das 3:2 zuhause gegen Chievo war der fünfte Sieg in Serie für das Team von Ricardo Rodriguez. Joker André Silva erzielte den Siegtreffer in der 82. Minute nach einem Corner von Rodriguez.

Ein Doppelschlag der Gäste nach einer guten halben Stunde hatte Milan nach Hakan Calhanogus Führungstreffer in der 10. Minute zwischenzeitlich aus dem Tritt gebracht. Nach der Pause brachte Patrick Cutrone die Gastgeber mit dem Ausgleich wieder auf Kurs (54.). Milan belegt damit weiter den 6. Platz.

Telegramm, Resultate und Rangliste:

Sampdoria Genua - Inter Mailand 0:5 (0:4). - 21'336 Zuschauer. - Tore: 26. Perisic 0:1. 30. Icardi (Foulpenalty) 0:2. 31. Icardi 0:3. 44. Icardi 0:4. 51. Icardi 0:5.

Milan - Chievo Verona 3:2 (1:2). - 49'701 Zuschauer. - Tore: 10. Calhanoglu 1:0. 33. Stepinski 1:1. 34. Inglese 1:2. 53. Cutrone 2:2. 82. André Silva 3:2. 93. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez. 93. Sorrentino (Chievo) hält Handspenalty von Kessié.

Crotone - AS Roma 0:2 (0:1). - Tore: 39. El Shaarawy 0:1. 75. Nainggolan 0:2.

Hellas Verona - Atalanta Bergamo 0:5 (0:1). - 17'147 Zuschauer. - Tore: 2. Cristante 0:1. 45. Ilicic (Foulpenalty) 0:2. 48. Ilicic 0:3. 69. Ilicic 0:4. 71. Gomez 0:5. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, Haas (ab 88.).

Weiteres Resultat vom Sonntag: Torino - Fiorentina 1:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 29/75 (67:15). 2. Napoli 28/70 (62:19). 3. AS Roma 29/59 (49:23). 4. Inter Mailand 28/55 (47:21). 5. Lazio Rom 28/53 (66:36). 6. AC Milan 28/50 (41:32). 7. Sampdoria Genua 28/44 (47:43). 8. Atalanta Bergamo 28/44 (43:31). 9. Fiorentina 28/41 (38:33). 10. Torino 28/36 (37:37). 11. Udinese 28/33 (38:42). 12. Bologna 28/33 (33:40). 13. Genoa 27/30 (21:28). 14. Cagliari 28/29 (27:44). 15. Sassuolo 28/27 (18:48). 16. Chievo Verona 28/25 (25:47). 17. SPAL Ferrara 29/25 (28:50). 18. Crotone 28/24 (27:50). 19. Hellas Verona 28/22 (25:56). 20. Benevento 28/10 (19:63). (sda)