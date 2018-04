Ibrahimovic trifft schon wieder

MLS ⋅ Zlatan Ibrahimovic ist für die Los Angeles Galaxy absoluter Torgarant. Der Schwede trifft auch bei seinem dritten Einsatz in der Major League Soccer.

Ibrahimovic, der nach zwei Teileinsätzen erstmals von Beginn weg spielte, erzielte bei den Chicago Fire den einzigen Treffer in der Partie. Der Schwede war unmittelbar vor der Halbzeit-Pause erfolgreich. Ibrahimovic hat damit in 127 Spielminuten in der MLS bereits drei Treffer für Los Angeles erzielt, das in der Tabelle der Western Conference auf Platz 2 liegt. (sda)