HSV mit überlebenswichtigem Sieg

DEUTSCHLAND ⋅ Der Hamburger SV kann von Wolfsburgs Fehltritt vom Freitag profitieren. Mit einem Sieg im Direktduell am nächsten Samstag betrüge der Rückstand des HSV zum rettenden Ufer nur noch zwei Punkte.

Natürlich ist alles noch Theorie. Aber der Hamburger SV schöpft drei Runden vor Saisonschluss tatsächlich wieder Hoffnung, den Klassenerhalt doch noch irgendwie zu schaffen. Das Team von Christian Titz gewann das überlebenswichtige Spiel gegen Freiburg 1:0 und zog den Gegner noch tiefer in den Abstiegsstrudel. Zudem hat er die Chance, in einer Woche mit einem Auswärtssieg in Wolfsburg bis auf zwei Punkte zum VfL aufzuschliessen.

Lewis Holtbys Treffer in der 55. Minute führte zum sechsten Saisonsieg des HSV, dem zweiten seit Ende November 2017. Die Reserve von Freiburg, das die letzten 19 Minuten wegen der Gelb-Roten Karte gegen Innenverteidiger Caglar Söyüncü zu zehnt bestreiten musste, beträgt nach der fünften Niederlage in Folge noch fünf Punkte.

Im Kampf um die Europacup-Plätze kassierte Leipzig die nächste Klatsche. Durch das 2:5 mussten sich die Sachsen vom direkten Konkurrenten Hoffenheim (acht Spiele ungeschlagen) überholen lassen. Aus den letzten vier Pflichtspielen resultierte für RB ein Punkt, das bittere Out im Europa-League-Viertelfinal gegen Marseille und ein Torverhältnis von 6:15.

Zu klaren Auswärtssiegen kamen das bereits als Meister feststehende Bayern München (3:0 gegen Hannover) und Hertha Berlin (3:0 gegen Cupfinalist Frankfurt). Aufsteiger Stuttgart fuhr durch das 2:0 gegen Werder Bremen den ersten "Dreier" seit mehr als einem Monat ein und hat den Klassenerhalt damit vorzeitig auf sicher.

Bundesliga. 31. Runde vom Samstag:

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 0:3 (0:0). - 51'000 Zuschauer. - Tore: 57. Selke (Foulpenalty) 0:1. 77. Leckie 0:2. 91. Esswein 0:3. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz). Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 88.). 79. Rote Karte gegen Hasebe (Eintracht Frankfurt/Tätlichkeit).

Hamburg - Freiburg 1:0 (0:0). - 54'847 Zuschauer. - Tor: 54. Holtby 1:0. - Bemerkungen: Hamburg ohne Janjicic (krank). Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot). 71. Gelb-Rote Karte gegen Söyüncü (Freiburg/Foul).

Hannover - Bayern München 0:3 (0:0). - 49'000 Zuschauer. - Tore: 57. Müller 0:1. 73. Lewandowski 0:2. 89. Rudy 0:3. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler (bis 81.).

Leipzig - Hoffenheim 2:5 (0:3). - 41'780 Zuschauer. - Tore: 14. Uth 0:1. 35. Gnabry 0:2. 45. Kaderabek 0:3. 59. Keita 1:3. 59. Uth 1:4. 64. Rupp 1:5. 88. Upamecano 2:5. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo. Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (alle Ersatz). 47. Rote Karte gegen Forsberg (Leipzig/Tätlichkeit).

Stuttgart - Bremen 2:0 (1:0). - 58'932 Zuschauer. - Tore: 13. Gentner 1:0. 92. Özcan 2:0.

18.30 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen.

Rangliste: 1. Bayern München 31/78. 2. Schalke 04 30/55. 3. Bayer Leverkusen 30/51. 4. Borussia Dortmund 30/51. 5. Hoffenheim 31/49. 6. RB Leipzig 31/47. 7. Eintracht Frankfurt 31/46. 8. Borussia Mönchengladbach 31/43. 9. Hertha Berlin 31/42. 10. VfB Stuttgart 31/42. 11. Augsburg 30/37. 12. Werder Bremen 31/37. 13. Hannover 96 31/36. 14. Mainz 05 30/30. 15. Wolfsburg 31/30. 16. SC Freiburg 31/30. 17. Hamburger SV 31/25. 18. 1. FC Köln 30/21. (sda)