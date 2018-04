Fortuna Düsseldorf steigt auf

DEUTSCHLAND ⋅ Fortuna Düsseldorf kehrt in die deutsche Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel setzt sich am drittletzten Spieltag auswärts gegen Dynamo Dresden mit 2:1 durch.

Der 64-jährige Funkel ist ein regelrechter "Aufstiegs-Experte": Funkel schaffte in seiner bald 30-jährigen Karriere als Trainer mit fünf verschiedenen Vereinen und insgesamt sechsmal die Promotion in die höchste Liga Deutschlands. Der erste Aufstieg gelang ihm 1992 mit Bayer Uerdingen.

Die Fortuna kann zwei Runden vor Schluss nicht mehr von einem Top-2-Platz verdrängt werden und wird im August ihre 24. Bundesliga-Saison in Angriff nehmen. Der zweifache Cupsieger hat in den letzten drei Jahrzehnten einen unfreiwilligen Zickzack-Kurs eingeschlagen: Ende der 1980er-Jahre stürzte das Team von der Bundesliga bis in die Drittklassigkeit ab, ehe es sofort wieder zurück in die Bundesliga ging. Danach folgte der Absturz bis in die Oberliga. Erst 2009 kehrte Fortuna zurück in die 2. Liga und schaffte 2012 sogar für ein Jahr die Rückkehr in die Bundesliga. (sda)