Barça weiter ungeschlagen, Real patzt

SPANIEN ⋅ Der FC Barcelona ist auch nach 36 von 38 Runden in der spanischen Liga noch ungeschlagen. Der Meister und Cupsieger fertigt in einem Nachtragsspiel das auf Rang 6 klassierte Villarreal mit 5:1 ab.

Real Madrid dagegen musste in der Liga einen weiteren Dämpfer einstecken. Real unterlag beim FC Sevilla 2:3. Die Andalusier nutzten die Chance, dass Real-Trainer Zinédine Zidane beim Gastspiel in Sevilla auf den Grossteil seiner Stars verzichtete, und feierten im Kampf um einen Platz in der Europa League einen wichtigen Sieg. Im zweiten Spiel unter dem einstigen Xamax-Trainer Joaquin Caparros resultierte der zweite Sieg, womit Sevilla auf Rang 7 vorstiess.

Villarreal konnte seine Teilnahme an der Europa League noch nicht klar machen. Das Team aus dem Vorort von Valencia verlor im Camp Nou in Barcelona gleich mit 1:5. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé erzielte in der Schlussphase eine Doublette für den Gastgeber.

Telegramme und Rangliste:

FC Barcelona - Villarreal 5:1 (3:0). - 54'743 Zuschauer. - Tore: 11. Coutinho 1:0. 16. Paulinho 2:0. 45. Messi 3:0. 54. Sansone 3:1. 87. Dembélé 4:1. 94. Dembélé 5:1.

FC Sevilla - Real Madrid 3:2 (2:0). - 38'524 Zuschauer. - Tore: 26. Ben Yedder 1:0. 45. Layun 2:0. 84. Mercado 3:0. 87. Mayoral 3:1. 95. Ramos (Foulpenalty) 3:2. - Bemerkungen: Real Madrid u.a. ohne Bale, Isco, Kroos, Marcelo, Modric, Ronaldo und Varane. 58. Sergio Ramos schiesst Foulpenalty an die Latte.

Rangliste: 1. FC Barcelona 36/90 (94:24). 2. Atlético Madrid 36/75 (55:20). 3. Real Madrid 36/72 (86:42). 4. Valencia 36/67 (62:37). 5. Betis Sevilla 36/59 (56:56). 6. Villarreal 36/57 (51:46). 7. FC Sevilla 36/54 (46:56). 8. Getafe 36/52 (41:32). 9. Girona 36/48 (48:57). 10. Eibar 36/47 (41:48). 11. San Sebastian 36/46 (63:56). 12. Celta Vigo 36/46 (55:52). 13. Alaves 36/44 (37:48). 14. Levante 36/43 (37:50). 15. Athletic Bilbao 36/43 (40:45). 16. Espanyol Barcelona 36/43 (31:41). 17. Leganes 36/40 (29:46). 18. Deportivo La Coruña 36/29 (35:70). 19. Las Palmas 36/22 (23:71). 20. Malaga 36/20 (23:56). (sda)