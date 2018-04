Dortmund schielt auf Platz 2

DEUTSCHLAND ⋅ Borussia Dortmund reagiert mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Stuttgart auf das 0:6-Debakel bei Bayern München.

Hinter dem alten und neuen Meister Bayern München ist in der Bundesliga weiterhin fast alles möglich. Zum Beispiel auch dies: Dass Borussia Dortmund die Saison als Nummer 2 beendet.

Platz 1 ist vergeben - jetzt folgt das "Endspiel um Platz 2". So jedenfalls kündeten die Medien am Sonntagabend das Revier-Derby vom kommenden Wochenende an. Nach der Niederlage von Schalke gegen den Hamburger SV (2:3) und dem 3:0 von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart sind die beiden Rivalen auf den Rängen 2 und 3 nur noch durch einen Punkt getrennt.

Dass Borussia Dortmund in dieser Saison noch Zweiter werden kann, erstaunt nach den Leistungen der letzten Wochen und Monate. In der Champions League ohne Sieg ausgeschieden, im Spätherbst auch in der Bundesliga chronisch erfolglos, nach dem Trainerwechsel etwas im Aufwind, aber in der Europa League von Salzburg bloss gestellt - und am Osterwochenende von Bayern München gedemütigt (0:6).

Es ist das Glück der Dortmunder, dass sich hinter den Bayern kein Team als klare Nummer 2 etabliert hat. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Vor zwei Jahren wurde Dortmund mit 78 Punkten Zweiter. In dieser Saison kann Schalke als derzeitiger Tabellenzweiter bestenfalls noch auf 67 Punkte kommen. Mit ihren 52 beziehungsweise 51 Zählern wären Schalke und Dortmund in der letzten Spielzeit nach 29 Runden bloss auf den Rängen 5 und 6 klassiert gewesen.

Doch gegen Stuttgart hat der BVB immerhin bewiesen, dass er doch mehr spielerische Qualität hat als die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze. Nach einem harzigen Start zeigten Marco Reus, Michy Batshuayi und Co. in der zweiten Halbzeit mit der Führung im Rücken einige sehenswerte Angriffe - mit dem Doppelpass zwischen Torschütze Batshuayi und Nuri Sahin vor dem 2:0 als Höhepunkt.

Telegramm und Rangliste:

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:0 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tore: 38. Pulisic 1:0. 48. Batshuayi 2:0. 59. Philipp 3:0. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München 29/72. 2. Schalke 04 29/52. 3. Borussia Dortmund 29/51. 4. RB Leipzig 28/46. 5. Bayer Leverkusen 28/45. 6. Eintracht Frankfurt 28/45. 7. Hoffenheim 28/42. 8. Borussia Mönchengladbach 29/40. 9. VfB Stuttgart 29/38. 10. Hertha Berlin 29/36. 11. Augsburg 29/36. 12. Werder Bremen 29/36. 13. Hannover 96 29/35. 14. SC Freiburg 29/30. 15. Wolfsburg 29/29. 16. Mainz 05 29/27. 17. Hamburger SV 29/22. 18. 1. FC Köln 29/21. (sda)