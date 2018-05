FUSSBALL ⋅ Wer ist in seinem Verein Leistungsträger, wer hat gerade ein Formtief oder wer drückt die Bank? Sportredaktor Christian Brägger nimmt die momentane Form der Nati-Anwärter erneut unter die Lupe.





Aufgefallen: Silvan Widmer, Udinese

Neuer Trainer (Igor Tudor), neues Glück: Kämpft sich wieder an die Stammplätze heran, trifft zum 1:0 gegen Benevento, am Schluss gibt’s ein 3:3 und den ersten Punkt nach zuletzt elf Niederlagen. Neuer Trainer (Igor Tudor), neues Glück: Kämpft sich wieder an die Stammplätze heran, trifft zum 1:0 gegen Benevento, am Schluss gibt’s ein 3:3 und den ersten Punkt nach zuletzt elf Niederlagen.





Abgefallen: Fabian Schär, La Coruña

Die Achterbahnfahrt des Fabian Schär im Ausland findet seine Fortsetzung. Der Wiler steht vor schwierigen Wochen, mit La Coruña ist er nach dem 2:4 gegen Barcelona abgestiegen. Wie geht es weiter mit ihm? Die Achterbahnfahrt des Fabian Schär im Ausland findet seine Fortsetzung. Der Wiler steht vor schwierigen Wochen, mit La Coruña ist er nach dem 2:4 gegen Barcelona abgestiegen. Wie geht es weiter mit ihm?

Goalie

Yann Sommer (Gladbach)

Roman Bürki (Dortmund)

Marwin Hitz (Augsburg)

Verteidiger

Stephan Lichtsteiner (Juve)

Michael Lang (Basel)

Mittelfeld

Offensive

Beim 1:1 gegen Schalke zeigt der Schweizer Goalie Nummer eins eine starke Leistung.Bürki spielt in Bremen gut, agiert jedoch beim Gegentor zum 1:1-Schlussresultat unglücklich.Überraschend 90 Minuten auf der Bank, weil Trainer Manuel Baum nach dem Ligaerhalt den Ersatzgoalie Andreas Luthe belohnen will.Nur Ersatz beim 3:2-Sieg von Juventus bei Inter Mailand.Gelbgesperrt auf der Tribüne beim 6:1 gegen Thun.(Dortmund)Guter Auftritt mit Dortmund, sein Abschluss in der 69. Minute geht an die Latte.(La Coruña)Der Innenverteidiger spielt erneut 90 Minuten, im Abstiegskampf gegen Leganés gibt es ein 0:0-Unentschieden.(Gladbach)Weiss beim 1:1 auf Schalke zu überzeugen, defensiv wie offensiv. Einmal trifft er gar die Latte.(Antalyaspor)90-minutiger Einsatz beim 1:2 gegen Trabzonspor – die Abstiegsränge bleiben nah.(Milan)Beim 2:1 gegen Bologna spielt Rodriguez einen soliden Part.(Toulouse)Sein dritter Starteinsatz in Serie: Beim 1:2 in Rennes wird er kurz vor Schluss ausgewechselt.(Arsenal)Ein Assist, eine Verwarnung für Xhaka, der Arsenal als Captain anführt – eine 1:2-Niederlage gibt’s bei Manchester United in der Schlussminute trotzdem.(Gladbach)Gute Leistung, bereitet die Führung vor. Wird verwarnt und später vorsichtshalber ausgewechselt.(Atalanta)3:1-Sieg gegen Genua, Freuler spielt 90 Minuten und mit Bergamo wohl bald wieder europäisch.(Udinese)Im zweiten Spiel nach seiner Verletzung spielt er schon wieder durch. Udinese bleibt aber nach dem 3:3 in Abstiegsgefahr.(Frankfurt)Bankdrücker gegen die Bayern.(Bologna)Steht beim 1:2 gegen Milan überraschend nicht im Kader.(Hoffenheim)Nach drei Spielen ohne Einsatz kommt er in der 20. Minute rein beim 3:1 gegen Hannover.(Wolfsburg)Zum zweiten Mal über die volle Distanz bei Wolfsburg. Ein Aktivposten, nach dem 1:3 beim HSV ist Wolfsburg aber gefährdet.(Stoke)Shaqiris 0:0 mit Stoke in Liverpool ist, so absurd es tönt, zu wenig für den Abstiegskandidaten.(Wolfsburg)Immer noch verletzt.(Schalke)Pausiert gegen Gladbach wegen einer neuerlichen Verletzung am Oberschenkel.(Benfica)Für die letzten 28 Minuten beim Stand von 1:2 eingewechselt. Kann die 2:3-Niederlage gegen Tondela nicht verhindern.(Galatasaray)Beim 2:0 gegen Besiktas Ersatz.(Gladbach)Kein Einsatz gegen Schalke.(Zagreb)Diesmal kein Torerfolg, dafür eine Niederlage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Rijeka.