FUSSBALL ⋅ Wer ist in seinem Verein Leistungsträger, wer hat gerade ein Formtief oder wer drückt die Bank? Sportredaktor Raphael Gutzwiller nimmt die momentane Form der Nati-Anwärter genauer unter die Lupe.





Aufgefallen: Mario Gavranovic, Dinamo Zagreb

Der Stürmer entscheidet das Spitzenspiel in der kroatischen Liga: Er erzielt beim 2:1-Sieg gegen Hajduk Split beide Tore. Damit beträgt der Vorsprung von Dinamo auf Rang 2 acht Punkte. Der Stürmer entscheidet das Spitzenspiel in der kroatischen Liga: Er erzielt beim 2:1-Sieg gegen Hajduk Split beide Tore. Damit beträgt der Vorsprung von Dinamo auf Rang 2 acht Punkte.





Abgefallen: Gelson Fernandes, Eintracht Frankfurt

Wird im Cuphalbfinal (1:0) gegen Schalke eingewechselt und sieht nach nur 33 Sekunden direkt die rote Karte. In der Liga sitzt er bei der 0:3-Niederlage gegen Hertha Berlin auf der Bank. Wird im Cuphalbfinal (1:0) gegen Schalke eingewechselt und sieht nach nur 33 Sekunden direkt die rote Karte. In der Liga sitzt er bei der 0:3-Niederlage gegen Hertha Berlin auf der Bank.

Goalie

Yann Sommer (Gladbach)

Roman Bürki (Dortmund)

Marwin Hitz (Augsburg)

Verteidiger

Stephan Lichtsteiner (Juve)

Michael Lang (Basel)

Mittelfeld

Offensive

Endlich wieder ein Sieg: Gladbach gewinnt mit 3:0, die Nummer Eins der Nati bleibt ohne Gegentor.Gewinnt mit seiner Borussia gegen Leverkusen gleich mit 4:0.Auch der dritte Nati-Goalie siegt ohne Gegentor: 2:0 gegen Mainz.Der Nati-Captain wird gegen Napoli schon in der 11. Minute eingewechselt, verliert aber mit 0:1.Diese Saison bleibt der FCB titellos: Nur 2:2 gegen Sion. Lang bereitet das erste Tor mit vor.(Dortmund)Spielt beim 4:0-Sieg gegen Leverkusen als Linksverteidiger.(La Coruña)Der Innenverteidiger spielt erneut 90 Minuten, im Abstiegskampf gegen Leganés gibt es ein 0:0-Unentschieden.(Gladbach)Spielt beim 3:0-Sieg gegen Wolfsburg als Rechtsverteidiger.(Antalyaspor)Gegen Konyaspor gibts ein 0:0-Unentschieden, gerettet ist Antalyaspor im Abstiegskampf damit noch nicht.(Milan)Ist bei der AC Milan als Linksverteidiger gesetzt, spielt gegen Benevento durch, sein Team verliert aber mit 0:1.(Toulouse)Steht in der Ligue 1 wieder einmal in der Startelf, mit Erfolg: 2:0-Sieg gegen Angers.(Udinese)Er spielt gegen Crotone von Beginn an. Mit einer 1:2-Niederlage kommt Udinese den Abstiegsplätzen näher.(Arsenal)Der Nati-Regisseur verpasst wegen einer Grippe im Europa-League-Viertelfinal gegen ZSKA Moskau (2:2) und im Ligaspiel gegen West Ham (4:1).(Basel)Er spielt gegen Sion (2:2) im defensiven Mittelfeld, kann die Basler aber nicht zum Sieg führen.(Gladbach)Ist Teil eines starken Gladbacher Mittelfelds beim 3:0-Sieg gegen Wolfsburg.(Atalanta)Erzielt am Mittwoch gegen Benevento sein insgesamt fünftes Saisontor, Atalanta gewinnt 3:0.(West Ham)Er hat sich einen Stammplatz erarbeitet, stand in den letzten vier Spielen in der Startelf. Gegen Arsenal gibt es aber ein 1:4.(Udinese)Steht nach einer Verletzung wieder in der Startelf, wird verwarnt und verliert gegen Crotone mit 1:2.(Stoke)Der Flügelspieler spielt gegen Burnley gut, es gibt für den Abstiegskandidaten aber nur ein 1:1.(Wolfsburg)Fehlt wegen einem Bänderriss auch bei der 0:3-Niederlage gegen Gladbach.(Hoffenheim)Seinen Stammplatz in Hoffenheim hat der Flügelspieler längst verloren: Erlebt den überragenden 5:2-Sieg gegen Leipzig nur von der Bank aus.(Bologna)Spielt mit Bologna gegen Cagliari 0:0-Unentschieden.(Schalke)Der Stürmer erzielt gegen Köln nach fünf Minuten das 1:0, zudem sollte er einen Penalty erhalten. Er wird zur Pause ausgewechselt, am Ende gibt es ein 2:2.(Benfica)Obwohl Benfica-Topskorer Jonas verletzt ist, bleibt Seferovic nur zweite Wahl. Kommt gegen Estoril Praia (2:1) für die letzten zehn Minuten.(Galatasaray)Der Stürmer wird beim 3:2-Sieg gegen Alanyaspor 13 Minuten vor Spielende eingewechselt.(Gladbach)Sitzt beim 3:0 gegen Wolfsburg neunzig Minuten auf der Bank.