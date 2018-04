Der grosse Check: So sind die Schweizer WM-Kandidaten in Form

FUSSBALL ⋅ Wer ist in seinem Verein Leistungsträger, wer hat gerade ein Formtief oder wer drückt die Bank? Sportredaktor Christian Brägger nimmt die Form der Nati-Anwärter genauer unter die Lupe.





Aufgefallen: Fabian Schär, La Coruña

Es brauchte fünf sieglose Spiele, bis Trainer Seedorf den Verteidiger zum dritten Mal bringt. Schär dankt, gibt einen Assist, La Coruña gewinnt in Bilbao. Und darf wieder auf den Ligaerhalt hoffen.





Abgefallen: Nico Elvedi, Gladbach

Der 21-Jährige steht stellvertretend für die vier Schweizer, die gegen die Bayern in der Startformation standen – das ist Bundesliga-Rekord. Elvedi hatte beim 1:5 seine liebe Mühe mit den Angriffen der Bayern, spielte aber durch.

Goalie

Yann Sommer (Gladbach)

Roman Bürki (Dortmund)

Noch einer der besseren Dortmunder im mit 0:2 verlorenen Revierderby auf Schalke.

Marwin Hitz (Augsburg)

Nach dem 0:0 in Wolfsburg gibt’s im «Kicker» die Note 3 (1=top), richtig geprüft wird Hitz selten.

Verteidiger

Stephan Lichtsteiner (Juve)

Kein Einsatz beim 3:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua.

Michael Lang (Basel)

Mittelfeld

Offensive

Gegen die Bayern beim 1:5 mit einem Tadel, bei den anderen vier Gegentreffern chancenlos.Assist in der Nachspielzeit zu Ajetis 2:1-Siegtreffer gegen Lausanne, defensiv kaum gefordert.(Dortmund)Nur Ersatz gegen Schalke; verpasste die Partie davor gegen Stuttgart bereits angeschlagen.(Antalyaspor)Der Stammspieler agiert beim 0:0 gegen Konyaspor über die volle Distanz, den Ligaerhalt hat sein Team aber noch nicht auf sicher.(Milan)Starker Auftritt auf der Aussenbahn gegen Neapel beim 0:0, von dem vor allem Juventus profitiert.(Udinese)Muss gegen Cagliari von der Udinese-Bank die neunte Niederlage in Serie betrachten.(Arsenal)Engagiert wie immer, aber letztlich wenige Impulse bei der 1:2-Niederlage gegen Newcastle.(Frankfurt)Nach zwei Partien ohne Einsatz spielt er über die volle Distanz, betreibt beim 1:4 in Leverkusen aber keine Eigenwerbung.(Basel)Gegen Lausanne in der Innenverteidigung nicht top, aber solide.(Gladbach)Nach 81 Minuten gegen die Bayern ausgewechselt, beim zweiten Gegentreffer nicht schuldlos.(Atalanta)Ein sicherer Wert bei Atalanta, auch beim 0:0 gegen Inter.(Udinese)Am Oberschenkel verletzt fehlt Behrami zum vierten Mal in Serie.(Schalke)Handicapiert am Oberschenkel verpasst Embolo den Derbysieg.(Stoke)Musste gestern am Abend gegen West Ham ran – Abstiegskampf pur, in dem es die fünfte Niederlage in Folge zu verhindern galt.(Wolfsburg)Fällt nach seinem Bänderriss im Mittelfuss noch etwas länger aus.(Hoffenheim)Hoffenheim besiegt den HSV ohne Zuber, der erneut nur von der Bank aus zuschauen darf.(Bologna)Überzeugt beim 2:0-Sieg gegen Hellas Verona.(Benfica)Weiter im Rückschrittmodus. Seferovic wird erst in der 87. Minute eingewechselt, kurz darauf gelingt Porto gar der Siegtreffer.(D. Zagreb)Der Stürmer des starken Leaders der kroatischen Liga wird beim 2:0 gegen Cibalia in der 49. Minute verletzt ausgewechselt.(Galatasaray)Im Spitzenkampf beim 2:0 gegen Basaksehir für die letzten zwei Minuten eingewechselt.(Gladbach)Sein Tor gegen die Bayern ist eine Augenweide und zeugt vom Können Drmics. Auch wenn es letztlich nutzlos ist.