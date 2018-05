Die Schweizer WM-Kandidaten im Formcheck

FUSSBALL ⋅





Aufgefallen: Granit Xhaka, Arsenal

Gewiss waren nicht alle seine Spiele gut. Doch wer wie Xhaka in jeder Liga-Partie mit Arsenal mittut und seinem «Boss» Arsène Wenger einen Sieg zum Abschied beschert, verdient einfach Lob. Gewiss waren nicht alle seine Spiele gut. Doch wer wie Xhaka in jeder Liga-Partie mit Arsenal mittut und seinem «Boss» Arsène Wenger einen Sieg zum Abschied beschert, verdient einfach Lob.





Abgefallen: Denis Zakaria, Borussia Gladbach

Bekommt im «Kicker» die schlechte Note fünf nach einem ungenügenden Auftritt bei der 1:2-Niederlage gegen den HSV. Der Videobeweis macht ihn zum Penaltyverursacher (Handspiel). Bekommt im «Kicker» die schlechte Note fünf nach einem ungenügenden Auftritt bei der 1:2-Niederlage gegen den HSV. Der Videobeweis macht ihn zum Penaltyverursacher (Handspiel).

Goalie

Yann Sommer (Gladbach)

Roman Bürki (Dortmund)

Marwin Hitz (Augsburg)

Verteidiger

Stephan Lichtsteiner (Juve)

Michael Lang (Basel)

Mittelfeld

Offensive

(Gladbach)

Spielt erstmals in der Saison durch und trifft in der 28. Minute zum vorübergehenden Ausgleich. Dennoch gibt’s gegen seinen Ex-Klub HSV eine 1:2-Niederlage.

(Udinese)

Beim wichtigen 1:0 gegen Verona schmort er auf der Bank.

Edimilson Fernandes (West Ham)

Der Mittelfeldspieler wird nach 20 Minuten eingewechselt, gibt später einen Assist beim 3:1 gegen Everton.

Dass Gladbachs Saison beim HSV mit einer 1:2-Niederlage und insgesamt unbefriedigend endet, ist nicht Sommers Schuld.Ein grober Schnitzer Bürkis führt gegen Hoffenheim beim 1:3 zum ersten Gegentor.Hitz, der den Club wohl in Richtung Dortmund verlässt, steht gegen Freiburg nicht im Kader.Der Adligenswiler feiert Juventus’ siebten Meistertitel in Serie von der Bank aus.Der Aussenverteidiger wird beim 1:4 gegen Zürich geschont.(Dortmund)Als Innenverteidiger gegen Hoffenheim einer der besseren Akteure in den Reihen der Dortmunder.(La Coruña)Nach 5 Einsätzen über 90 Minuten fehlt er dem Absteiger beim 2:4 gegen Villarreal gesperrt.(Gladbach)Der 21-jährige Verteidiger hat gegen den HSV, der sich trotz des 2:1-Sieges nicht retten kann, einige Probleme.(Antalyaspor)Gegen Basaksehir spielt der Innenverteidiger durch. Trotz der 0:2-Niederlage ist Antalyaspor bereits eine Runde vor Schluss gerettet.(Milan)Er ist wie gewohnt gut beim 1:1-Unentschieden in Bergamo.(Toulouse)Das 2:4 gegen Bordeaux sieht er als Tribünengast. Für Toulouse geht die Saison mit der Barrage in die Zusatzschlaufe.(Atalanta)Beim Mittelfeldspieler ist es gegen Milan wie häufig in der Saison: Der 26-Jährige spielt solide und durch.(Udinese)Wie gewohnt in der Kämpferrolle beim ersten Sieg von Udinese seit dem 28. Januar dieses Jahres. Es gibt ein 1:0 gegen Verona.(Frankfurt)Zur Pause wird der Mittelfeldspieler nach schwacher Leistung ausgewechselt bei der 0:1-Niederlage auf Schalke.(Bologna)Der Mittelfeldspieler wird beim 1:2 gegen Chievo nach einer Stunde ausgewechselt.(Hoffenheim)Er spielt erneut von Beginn weg; Trainer Nagelsmann nimmt den Flügelspieler nach 64 Minuten beim 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund vom Platz.(Wolfsburg)Spielt erneut von Beginn weg beim 4:1-Sieg gegen Köln. In einigen Szenen gefällig («Kicker»-Note 4). Nun wartet in der Barrage Holstein Kiel.(Stoke)Zum Saisonende gibt’s gegen Swansea ein 2:1 für den Absteiger; Shaqiri gibt dazu einen Assist, verschiesst aber auch einen Penalty. Er dürfte sich im Sommer einen neuen Club suchen.(Wolfsburg)Leichte Trainings sind für ihn wieder möglich nach der Fuss-OP.(Schalke)Fehlt leicht angeschlagen beim 1:0-Heimsieg gegen Frankfurt.(Benfica)Der Trend der Saison geht weiter, beim 1:0 gegen Moreirense sitzt der Stürmer nur auf der Bank.(Galatasaray)Zum dritten Mal in Folge wird der Stürmer nicht eingesetzt beim designierten türkischen Meister. Er sitzt erneut nur auf der Bank.

Christian Brägger